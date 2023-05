Voyage au Kenya : fin des restrictions Covid-19

Pour se rendre au Kenya, les touristes et voyageurs d'affaires français et européens doivent obtenir un visa électronique Les visas ne sont plus délivrés par les ambassades kényanes, ni l'arrivée dans le pays, depuis le 1er janvier 2021.Si vous souhaitez profiter de votre séjour au Kenya pour visiter l'Ouganda et le Rwanda voisins, vous pouvez solliciter un visa électronique commun (East African Tourist Visa) qui permet de visiter les trois destinations, à plusieurs reprises durant 3 mois.(environ 51€) et le prix du visa électronique d'Afrique de l'Est est fixé à 109$, soit 100€.