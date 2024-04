Le Sri Lanka introduit un visa électronique et supprime son ETA

Un e-Visa valable 30 jours, pour les citoyens chinois, indiens, indonésiens, japonais, malaisiens, russes et thaïlandais, qui bénéficient actuellement d'une gratuité de visa;

Un e-Visa valable 6 mois, permettant 60 jours de séjour et deux entrées dans le pays, pour les autres nationalités dont les touristes européens;

Un e-Visa d'1 an permettant de faire plusieurs entrées dans le pays et d'y séjourner jusqu'à 90 jours sur l'année;

Un e-Visa de 2 ans à entrées multiples et autorisant 180 jours de séjour sur la période;

Un e-Visa de 5 ans multiples entrées de 180 jours de séjour;

Un e-Visa de 10 ans, aussi à entrées multiples et avec 6 mois de séjour sur cette période.

Les autorités sri-lankaises ont profité de cette actualisation majeure de leurs conditions d'entrée pour introduire de nouvelles catégories de visas.Comme le rapporte VisasNews , l'e-Visa touristique est décliné en 6 six validités différentes:Des visas électroniques d'affaires et de transit sont également proposés en ligne.Le gouvernement sri-lankais ayant signé un accord exclusif avec la société VFS Global pour la gestion et la délivrance du visa électronique, cette dernière applique de frais de service s'élevant à 18,50 US$ qui viennent s'ajouter aux nouveaux frais ministériels. Des frais de transaction bancaire sont aussi appliqués.Il faut maintenant compterL'autorisation électronique de voyage ETA était auparavant facturée 50 US$.