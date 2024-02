Bali, Thaïlande, Vietnam... toutes les dernières actus sur les formalités de voyage

Ayush

L'Inde vient d'étoffer son offre e-Visa.Après le visa électronique touristique et ceux d'affaires, de conférence et de traitement médical,Le nouveau venu se nomme:Le termeest l'acronyme d'Ayurveda, Yoga & naturopathie, Unani, Siddha et Homéopathie.Ce nouveau visa en ligne est valable 60 jours, permet de faire jusqu'à trois entrées en Inde et coûte 80 US$, soit environ 74 €.Avec l'introduction de ce nouvel e-Visa, les autorités souhaitent promouvoir l'Inde en tant que destination mondiale du tourisme médical.Les visiteurs de 172 pays, dont les États européens, peuvent actuellement demander un visa électronique pour voyager en Inde.