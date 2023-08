Vietnam : les voyageurs français exemptés de visa durant 45 jours

"une chance pour les voyageurs français qui ont dorénavant plus de temps pour visiter les différentes régions du pays, grâce aux 22 destinations desservies par des vols domestiques de Vietnam Airlines"

Afin de dynamiser une reprise du tourisme international post-Covid relativement timide, le Vietnam annonçait, en juin dernier , une prochaine évolution de ses politiques d'exemption de visa et de visa électronique (e-Visa).Bonne nouvelle, ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur et concernent les voyageurs français.En effet,Cette dispense unilatérale de visa est accordée depuis le 1er juillet 2015 aux ressortissants des 13 pays suivants, pour tous buts de séjour au Vietnam et tous types de passeports :, Allemagne, Biélorussie, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Italie, Japon, Finlande, Norvège, Royaume-Uni, Russie et Suède.La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines se réjouit de cette nouvelle et explique que cette récente mesure d'ouverture estPour bénéficier de cette exemption de visa d'entrée au Vietnam, il est nécessaire de détenir un, ainsi qu'un VisasNews , média francophone spécialisé dans les formalités de voyage, rappelle que, depuis le 1er juillet 2020, il n'est plus impératif de respecter un intervalle de 30 jours entre chaque entrée au Vietnam sous le régime de l'exemption de visa.La durée de séjour sans visa au Vietnam ne pouvant être prolongée sur place, pour un voyage de plus de 45 jours, il faut demander un visa électronique ou visiter un pays voisin, comme la Thaïlande , le Cambodge ou encore le Laos , puis entrer de nouveau au Vietnam sans visa pour 45 jours.