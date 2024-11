Chine : la durée de séjour sans visa passe à 30 jours

Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Brunei, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Suisse.

Actuellement, les citoyens des 29 pays et territoires suivants peuvent entrer en Chine sans visa et y séjourner durant 15 jours:Le ministère chinois des Affaires étrangères a décidé d'intégrer neuf nouvelles nations aux pays qualifiés.Dès le 30 novembre prochain, la Chine ajoutera la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, le Japon, la Lettonie, la Macédoine du Nord, Malte, le Monténégro et la Roumanie à sa liste de pays éligibles à l'exemption de visa.Le régime d'exemption de visa introduit par la Chine en 2023 à titre expérimental est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 et près de 5 millions de visiteurs internationaux en ont profité depuis un an.