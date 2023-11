Les touristes français exemptés de visa en Chine

Depuis mars 2023 et la reprise de la délivrance de tous les types de visas, la Chine n'a eu de cesse de mettre en œuvre desdans le but de redynamiser son tourisme récepteur.Alors que la présentation physique des voyageurs était impérative pour la collecte de leurs empreintes digitales lors du dépôt d'une demande de visa touristique ou d'affaires , cette exigence est actuellement suspendue, et ce, jusqu'au 31 décembre 2023.Côté formalités sanitaires d'entrée, le test Covid n'est plus nécessaire depuis le 30 août 2023 et le formulaire de déclaration de santé n'est plus à remplir depuis le début du mois.Récemment, le formulaire de demande de visa a été optimisé et de nombreuses questions ont été abandonnées.Enfin, depuis ce lundi 20 novembre, les requérants de visa n'ont plus à réserver de rendez-vous pour soumettre leur demande auprès des centres de visas situés à Paris, Marseille, Strasbourg et Lyon.