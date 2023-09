Visa pour la Chine : nouvelle simplification des formalités

"le ministère des Affaires étrangères continuera de faciliter les échanges entre les peuples entre la Chine et d'autres pays et de contribuer à un développement de haute qualité et à une ouverture de haut niveau"

Avant de soumettre une demande de visa pour la Chine, il est nécessaire de remplir un questionnaire consulaire en ligne Ce questionnaire comporte, sous peine de rejet de la demande de visa...Le site d'actualités sur les formalités de voyage VisasNews rapporte que, depuis aujourd'hui, le demandeur de visa n'a notammentainsi que certaines données relatives à son cursus scolaire.De plus, les données personnelles de la famille du requérant, comme les adresses personnelles, les professions ou encore les villes et pays de naissance des parents, époux-se et enfants, ne sont plus réclamées.Enfin,, les autorités chinoises ne demandant plus les détails des anciens déplacements en Chine.Alors qu'il était auparavant nécessaire de consigner l'ensemble des voyages effectués durant les 5 dernières années, seuls les séjours réalisés au cours des 12 derniers mois sont maintenant à reporter en ligne.Mao Ning a confirmé que ce nouveau formulaire de demande de visa était fonctionnel depuis ce 20 septembre et que