Visas Chine : pas de reprise réelle des voyages avant 2024 ?

Le retour du marché français vers Chine ne se fera pas sans les compagnies aériennes. Après 3 ans de fermeture au tourisme, les capacités et les prix restent le nerf de la guerre.



" Nous sommes très loin de l’offre de 2019 et surtout des prix pratiqués à l’époque. Disponibilité et niveau de prix vont jouer un rôle clé dans la reprise d’une destination long-courrier qui traditionnellement, fut d’un budget abordable" estiment Les Maisons du Voyage.



Pour Patrice Arezina de Visiteurs, même s'il est encore tôt pour évoquer les programmes de vols, il faudra s'attendre "à une hausse des prix pour 2024 par rapport à 2018-19".



Guillaume Linton de son côté reste attentif aux "arbitrages des compagnies chinoises, européennes et du Golfe en matière de capacités et de tarifs, pour rendre de nouveau la destination programmable avec un minimum d'anticipation pour nos GIR et nos groupes constitués".