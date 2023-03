Pour obtenir un visa pour aller en Chine, quels que soient le motif et la durée du voyage,Ainsi les voyageurs de moins de 71 ans n'ayant jamais déposé leurs empreintes pour un visa chinois doivent choisir un centre chinois pour la prise d’empreintes : à Paris, Marseille, Strasbourg ou Lyon. Puis, ils doivent prendre un rdv et s'y déplacer pour les empreintes et le dépôt de la demande de visa.Les voyageurs de 71 ans et plus ou ceux ayant déjà déposé leurs empreintes sur le même passeport dans un centre de visas chinois peuvent obtenir leur visa sans prise d'empreinte, et à distance sans se déplacer en utilisant les services d'une agence spécialisée.RapideVisa qui est spécialisée dans la délivrance des visas,pour obtenir un rendez-vous de dépôt de demande de visa et pour le traitement consulaire.