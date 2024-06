Chine : fermeture de certains centres de visas

En France, la Chine dispose de quatre centres de demande de visa situés à Paris, Marseille, Strasbourg et Lyon. VisasNews rapporte aujourd'hui queet qu’il n'accepte dorénavant plus de nouvelles demandes de visas.Les personnes devant récupérer leur passeport avec un visa entre le 18 et le 21 juin 2024 doivent se rendre au Consulat Général de Chine à Lyon pour récupérer leur document de voyage.Les voyageurs de la région lyonnaise, et plus largement d'Auvergne-Rhône-Alpes, soumis à l'obligation de visa doivent désormais s’adresser aux centres de Paris, Marseille ou Strasbourg pour obtenir le sésame.En Italie,. Les résidents de Toscane nécessitant un visa doivent se rapprocher du centre de Milan, avec une autre option disponible à Rome.