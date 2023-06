Le Vietnam assouplit ses politiques d'exemption de visa et de visa électronique

Les autorités vietnamiennes ont annoncé ce samedi 24 juin l'adoption de nombreuses actualisations des lois en vigueur dans le pays, notamment concernant l'entrée des visiteurs étrangers.Réunis depuis un mois pour la 5ème session de l’Assemblée Nationale, les députés ont entre autre examiné et approuvé un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam.Ces modification, qui devraient enthousiasmer les touristes et professionnels du secteur, concernentLe site d'actualité sur les formalités de voyage VisasNews explique que ces nouvelles mesures d'entrée et de séjour au Vietnam doiventmais qu'il reste essentiel d'attendre la mise à jour officielle des lois concernées pour préparer son futur voyage.