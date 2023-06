L'entrée sans visa en Indonésie est suspendue pour les touristes français

"répondre aux inquiétudes concernant les troubles à l'ordre public et le risque de transmission de maladies à partir de pays non certifiés indemnes par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)"

"Sur la base de ces considérations, cette décision ministérielle a été rendue"

"cette évaluation est nécessaire pour savoir si la mise en place d’une politique sans visa profitera ou non au pays. Cette étape est souvent effectuée par d’autres pays. Il y a actuellement une évaluation des avantages et des inconvénients"

D'après les autorités indonésiennes, un régime très ouvert d'exemption de visa aurait des conséquences d'ordre social et sanitaire dans le pays.Le décret gouvernemental explique en effet que le but de cette suspension est de, a signifié le sous-coordinateur des relations publiques du directeur général de l’immigration, Achmad Nur Saleh.De son côté, Joko Widodo, le président indonésien, précise queAlors que les incidents de comportement indiscipliné des visiteurs sont devenus plus fréquents en Indonésie ces derniers temps, et particulièrement à Bali, les autorités balinaises ont récemment mis en place, notamment en leur demandant de ne pas escalader des structures sacrées ou de prendre des photos "indécentes" dans des lieux saints.