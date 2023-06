Voyage en Indonésie : fin des exigences sanitaires Covid

"afin de maximiser l'économie indonésienne et le processus de transition endémique, le groupe de travail COVID-19 a assoupli les politiques en publiant la lettre circulaire (SE) n°1 de 2023 concernant les protocoles de santé pendant la période de transition endémique pour prévenir la transmission du COVID-19"

L'Indonésie, destination phare plébiscitée par les touristes français et européens, a décidé de simplifier ses formalités d'entrée.En effet,Dans la circulaire (SE) n°1 de 2023 publiée vendredi dernier , les autorités indonésiennes en charge de la gestion du coronavirus annoncent que la vaccination est maintenant recommandée et non plus obligatoire pour entrer dans le pays. Google Play ), qui a récemment remplacé PeduliLindungi, D'après Wiku Adisasmito , le porte-parole du groupe de travail pour la gestion nationale du COVID-19,Adisasmito a expliqué que les conditions de traitement du Covid-19 dans le monde et en Indonésie étant de plus en plus sous contrôle, et que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ayant révoqué l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), c'était