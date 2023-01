Une aventure Indonésienne à Lombok

Préparez votre aventure à Lombok ! Retrouvez ici les incontournables de cette île à couper le souffle. Voici les activités et les lieux à ne pas manquer lors de votre visite de cette destination d’exception.

Une destination atypique, tranquille, loin du stress du quotidien et dans un environnement paradisiaque ? Rien de tel qu'un voyage en Indonésie pour réunir ces ingrédients, et dans le guide du jour, on va accoster à Lombok. Située à l'est de Bali, c'est une petite île qui regorge de magnifiques paysages tropicaux, entre mer et nature luxuriante.



Et c'est sans compter les choses à faire à Lombok : surf, explorations des fonds marins, les plages au sable blanc, les temples… de quoi vous offrir des vacances inoubliables ! Découvrez notre sélection de ce que vous pouvez faire ou voir sur l'île.

Rédigé par Fanny CUZIN le Vendredi 20 Janvier 2023

