Découvrez les îles en Indonésie pour un voyage inoubliable !

Vous souhaitez partir en Indonésie lors de vos prochaines vacances ? Voici une sélection des meilleures îles pour un séjour inoubliable.

Vous êtes friand de voyages et de découvertes ? S'il y a une destination qu'il faut visiter, c'est bien l'Indonésie. L'incroyable archipel de rêve regroupe plus de 17 000 îles, de près de 2 000 000 millions de km². Il vous sera difficile de les visiter toutes, mais certaines sont plus célèbres que d’autres, et ce sont elles qui font la beauté de l'Indonésie et qui la rendent si exceptionnelle.



Plus le temps de réfléchir, bouclez vos bagages, préparez votre passeport : on part à la découverte des eaux turquoise, des belles plages de sable blanc et des magnifiques paysages des plus belles îles en Indonésie.

Les îles de la Sonde



► Découvrez la capitale indonésienne



Ce sont de petites îles envoûtantes qui fascinent par leurs paysages, leurs légendes, leurs cultures et leurs poissons multicolores qui vivent dans les récifs coralliens. À Bali, par exemple, vous pourrez découvrir les temples de Goa Gajah ou de Gunung Kawi. Ce sont des tombeaux royaux qui ont été sculptés dans la pierre.

Les îles de la Sonde sont divisées en deux groupes. Tout d'abord, il y a les grandes îles de la Sonde qui comprennent Java, Sumatra et Bornéo. Il y a ensuite les petites îles de la Sonde qui, pour leur part, regroupent Bali , la République du Timor Oriental, Nusa Tenggara occidental et Nusa Tenggara oriental.

Ce sont de petites îles envoûtantes qui fascinent par leurs paysages, leurs légendes, leurs cultures et leurs poissons multicolores qui vivent dans les récifs coralliens. À Bali, par exemple, vous pourrez découvrir les temples de Goa Gajah ou de Gunung Kawi. Ce sont des tombeaux royaux qui ont été sculptés dans la pierre.

Lombok



Une diversité enrichissante

À Lombok, vous pourrez visiter des mosquées, des temples et des églises. Cette magnifique diversité fait la richesse de l'île. Elle signifie aussi que toute l'année est marquée par des fêtes locales. L'île est aussi l'endroit rêvé pour les aventuriers et passionnés de l'escalade. Il n'y a rien de mieux qu'une randonnée pour visiter le Mont Rinjani. C'est le deuxième relief volcanique le plus haut en Indonésie. Pour les habitants locaux, c'est un endroit sacré.

Les îles d'Indonésie les plus connues comme Bali ne sont pas forcément les plus belles. D'autres comme Lombok ne manquent vraiment pas de charme et de magie tropicale. C'est un paradis paisible et tranquille, un lieu de rencontre entre plusieurs cultures et religions du monde : musulmans, bouddhistes, hindous…

À Lombok, vous pourrez visiter des mosquées, des temples et des églises. Cette magnifique diversité fait la richesse de l'île. Elle signifie aussi que toute l'année est marquée par des fêtes locales. L'île est aussi l'endroit rêvé pour les aventuriers et passionnés de l'escalade. Il n'y a rien de mieux qu'une randonnée pour visiter le Mont Rinjani. C'est le deuxième relief volcanique le plus haut en Indonésie. Pour les habitants locaux, c'est un endroit sacré.

► Voyage Indonésie : les conditions d'entrée

Les îles Togian



Façonnées par une intense activité volcanique passée, les îles Togian abritent aujourd'hui une luxuriante végétation tropicale. Les touristes apprécient également l'exploration de ses récifs coralliens et de son fond marins parfaitement préservés.

La déconnexion est garantie sur cet ensemble de 56 îles aussi belles les unes que les autres. Les îles Togian présentent un paysage paradisiaque digne d'une carte postale et de la beauté légendaire des îles indonésiennes. Elles forment un archipel situé dans le golfe de Tomini, au cœur de Sulawesi.

Façonnées par une intense activité volcanique passée, les îles Togian abritent aujourd'hui une luxuriante végétation tropicale. Les touristes apprécient également l'exploration de ses récifs coralliens et de son fond marins parfaitement préservés.

Sulawesi



Vous y rencontrerez notamment des membres d'une communauté chrétienne profondément marquée par le mode de vie oriental. Partez également à la rencontre de la population Toraja. C'est un groupe ethnique qui vit principalement dans les régions montagneuses du nord de Sulawesi du Sud.

Voici l'une des plus célèbres îles principales d'Indonésie. Sulawesi est l'endroit idéal pour faire du tourisme intérieur : une véritable destination pour celles et ceux qui cherchent une immersion dans les cultures locales. L'île est connue pour sa diversité religieuse et culturelle.

Vous y rencontrerez notamment des membres d'une communauté chrétienne profondément marquée par le mode de vie oriental. Partez également à la rencontre de la population Toraja. C'est un groupe ethnique qui vit principalement dans les régions montagneuses du nord de Sulawesi du Sud.

L'Île de Java



Visitez également le temple de Prambanan de la région de Jogjakarta. L'Île de Java est aussi un lieu de rencontre avec les populations autochtones. Même si elles sont habituées à recevoir des visiteurs, elles vous considèrent comme des stars !

Joyau de l'archipel indonésien, l'Île de Java est célèbre pour son sublime paysage tropical, mais aussi pour sa richesse culturelle. Sur place, vous serez impressionné par la grandeur et la beauté de ses temples. Il y a par exemple celui de Borobudur, qui représente le plus grand édifice bouddhiste dans le monde.

Visitez également le temple de Prambanan de la région de Jogjakarta. L'Île de Java est aussi un lieu de rencontre avec les populations autochtones. Même si elles sont habituées à recevoir des visiteurs, elles vous considèrent comme des stars !

Les îles Gili



Elles sont composées de Gili Trawangan, de Gili Meno et de Gili Air. Chaque île possède de magnifiques plages paradisiaques et abrite de luxueuses stations balnéaires, de quoi s'offrir des vacances inoubliables dans ce petit coin de paradis d'Indonésie.

À une demi-heure seulement de Bali, cet ensemble d'îles paradisiaques est absolument à découvrir. C'est une excellente alternative pour les vacanciers qui cherchent la tranquillité d'esprit et le dépaysement. Sur les îles Gili, les voitures ne sont pas autorisées : les déplacements sont effectués à vélos ou à pied.

Elles sont composées de Gili Trawangan, de Gili Meno et de Gili Air. Chaque île possède de magnifiques plages paradisiaques et abrite de luxueuses stations balnéaires, de quoi s'offrir des vacances inoubliables dans ce petit coin de paradis d'Indonésie.

L'Île de Florès



Un joli coin tranquille

Cette magnifique petite cité en bord de mer ne manque pourtant pas d’atouts. Elle donne directement sur la baie de Labuan Bajo.

C'est une appellation bien étrangère pour une île indonésienne. En fait, ce sont des marins portugais qui ont baptisé l'île ainsi. Ces derniers, dans le passé, ont exploré la région pour trouver des épices. Finalement, ils n'ont trouvé que des fleurs, d'où le terme "florès" en portugais. Contrairement aux autres îles, celle-ci est peu connue, ce qui fait d'elle un endroit très tranquille. Labuan Bajo est la seule ville touristique de la région.

Cette magnifique petite cité en bord de mer ne manque pourtant pas d'atouts. Elle donne directement sur la baie de Labuan Bajo. Vous allez particulièrement apprécier son atmosphère paisible, ses paysages époustouflants, ses hôtels pas chers, sa cuisine locale, et le contact avec les doux et chaleureux habitants locaux.

Les îles Moluques



Laissez-vous tenter par leurs plages de sable blanc et leurs eaux cristallines. Vous pouvez faire de la plongée ou faire une promenade pour découvrir les sites historiques et touristiques qui datent de la deuxième guerre mondiale.

Bordées par l'océan pacifique, les îles Moluques n'ont pas cessé de fasciner les explorateurs anciens à la recherche de noix de muscade, d'épices ou de clous de girofle. Certains les considèrent comme un endroit reculé, mais c'est un vrai paradis tropical.

Laissez-vous tenter par leurs plages de sable blanc et leurs eaux cristallines. Vous pouvez faire de la plongée ou faire une promenade pour découvrir les sites historiques et touristiques qui datent de la deuxième guerre mondiale.

Les îles Raja Ampat



Une légende fascinante

Leur nom fait référence à Batanta, Misool, Salawati et Waigeo. Ces quatre rois, d'après la légende, seraient nés suite à l'éclosion de sept œufs magiques retrouvés par une femme. Les trois œufs restants, pour leur part, auraient donné naissance à un fantôme, à une pierre et à une femme.



Un vrai paradis sur terre

Hormis leur côté légendaire, les Raja Ampat présentent un paysage d'une beauté exceptionnelle, marqué par des fonds marins qui regorgent de vie. Ils sont parfaits pour les plongeurs en quête de trésors.

C'est l'heure de partir à l'exploration des îles des Quatre Rois, les Raja Ampat. L'archipel abrite à lui seul 1 500 îles. Une grande partie de ces dernières présente un très beau paysage montagneux. Situées au sud de la Nouvelle-Guinée, les Raja Ampat se trouvent également entre les océans Pacifique et Indien.

Leur nom fait référence à Batanta, Misool, Salawati et Waigeo. Ces quatre rois, d'après la légende, seraient nés suite à l'éclosion de sept œufs magiques retrouvés par une femme. Les trois œufs restants, pour leur part, auraient donné naissance à un fantôme, à une pierre et à une femme.

Hormis leur côté légendaire, les Raja Ampat présentent un paysage d'une beauté exceptionnelle, marqué par des fonds marins qui regorgent de vie. Ils sont parfaits pour les plongeurs en quête de trésors. Ils abritent plus de 540 espèces de coraux, en plus d'un bon millier d'espèces de poissons et près de 700 mollusques. Dites-vous que près de 75 % des espèces marines connues de la terre se trouvent aux îles de Raja Ampat.

