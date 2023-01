Découvrez Komodo pour une aventure inoubliable

Sur cette terre, les aventures ne s'arrêtent pas. Durant votre séjour, vous serez surpris chaque jour par un aspect particulier de l'île de Komodo. Retrouvez, ci-dessous, les principales découvertes à faire.Situé au centre de l'archipel indonésien, ce parc national est composé de trois îles à savoir Komodo, Padar et Rinca. Ce territoire comprend également 26 autres petites îles sur une superficie totale de terre de 603 km². Le parc est connu comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde car il offre des paysages magnifiques composés de forêts tropicales et de savanes. Il a été créé pour protéger le dragon de komodo appelé aussi le komodo varanus komodoensis, le plus grand lézard du monde. Il s'agit d'un varan géant endémique à ces îles.► Découvrez les îles en Indonésie! pour un voyage inoubliableLe parc national de komodo a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Il offre plein d'autres activités. C'est l'un des meilleurs spots de plongée au monde. Une telle expérience vous fera découvrir la biodiversité marine de la région : des mangroves aux récifs coralliens pour arriver aux herbiers marins. Cet endroit est le paradis des amoureux de l'océan. Si vous n'êtes pas encore un plongeur certifié, il vous est possible de découvrir la vie marine à votre rythme. En Snorkeing ou en kayak, vous pouvez profiter de cette destination et de ses plages de sable blanc ou rose.Par ailleurs, le parc national propose un large panel de randonnées pour tous les profils : des débutants aux plus aguerris. La récompense est toujours au rendez-vous avec des points de vue merveilleux. Voyage Indonésie : les conditions d'entréeC'est sur cette île que vos chances sont les plus prometteuses pour rencontrer le crocodile terrestre dans son environnement naturel. Vous pouvez en voir quelques-uns se prélasser sous le soleil.Les bons marcheurs peuvent parcourir cette île grâce aux différents sentiers de randonnée. Ainsi, ils profiteront de savanes magnifiques, des collines somptueuses mais aussi des plages paradisiaques.Il s'agit d'une étape incontournable de votre passage à l'île de Komodo. Isolée et sauvage, l'île de Padar est entourée par de forts courants marins provenant de l'océan indien.Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des photos de ses paysages sont souvent sur les premières pages des magazines de tourisme ou de nature. Ses longues plages de sable blanc sont idéales pour des baignades rafraîchissantes.Cerise sur le gâteau : Padar est située entre trois baies. Les plages de ces dernières possèdent chacune une couleur particulière : blanc nacré, noir anthracite et rose. Ce spectacle de couleurs fera le bonheur des amateurs de la nature et de la photographie.