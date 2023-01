Découvrez la météo à Jakarta selon les mois

Pendant le mois de décembre, le baromètre affiche des degrés entre 28 et 32° à Jakarta. La moyenne mensuelle est de 30°. Le soleil est présent pendant la moitié de la journée et la mer, dont la température moyenne est de 29.6°, est très agréable. Or, il faudra prévoir environ 16 jours de pluie avec une pluviométrie globale de 267 mm. Enfin, nous évoquerons que l'humidité est de 77 %. Ainsi, ce n'est pas le mois idéal pour explorer la cité.Grâce à ces explications détaillées, vous savez qu'il faut éviter la période des pluies qui affiche ses plus hautes valeurs entre janvier et avril. En contrepartie, pour planifier votre voyage à Jakarta, privilégiez la période entre juin et septembre où la pluviométrie est nettement plus faible par rapport au reste de l'année.