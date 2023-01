Sumatra : une nature préservée à couper le souffle

Il faut savoir que Sumatra abrite plus d'une dizaine de parcs nationaux. Vous y trouverez le parc national de Kerinci Seblat, le parc national de Bukit Barisan Selatan ainsi que le parc national de Gunung Leuser. Durant votre séjour, ne manquez pas de visiter ces lieux pour vous imprégner de la nature de l'île.Le lac Toba est considéré comme le plus vaste d’Asie du sud-est. C'est aussi le plus large lac volcanique de la planète. Se trouvant dans le nord de Sumatra, cette étendue d'eau a une longueur de 100 km et une largeur de 35 km. Elle s'élève à 900 m d'altitude et sa profondeur dépasserait les 500 m. En découvrant le lac Toba, vous pourrez observer la cascade Air Terjun Sipiso Piso et profiter de la sublime plage de Pasir Putih Parbaba.Le mont Kerinci s'élève à plus de 3 800 m d'altitude ce qui en fait le plus haut volcan de l'archipel indonésien. Il est situé au niveau de la chaîne des Bukit Barisan. Visiter cette partie de Sumatra est une occasion pour observer l'incroyable lac où l'eau porte une nuance jaune vert. Cela est dû à la présence de soufre en grandes quantités.Faire l'ascension du mont Kerinci est une expérience à essayer absolument durant votre passage sur l'île. En plus des frissons qui accompagnent cette aventure, parvenir au sommet vous dévoilera un spectacle incroyable où se dressent les paysages naturels de l'île et l'océan indien en toile de fond.Localisé au sud de l'île, ce parc de 3 500 km2 englobe 3 provinces : Bengkulu, Lampung, et Sumatra sud. C'est là qu'évoluent les rhinocéros, les tigres et les éléphants de Sumatra. Il faut souligner que ces espèces animales endémiques sont placées sous la protection de WWF India. Au sein de ce parc, vous trouverez également la Anggrek Tebu, déclarée comme la plus grande orchidée du monde.Les amateurs de camping seront ravis de savoir qu'il est possible d'installer leur équipement au sein du parc. Par ailleurs, vous pouvez vous adresser à des agences locales pour vivre cette expérience.Le parc national de Kerinci Seblat appartient à la chaîne volcanique des Bukit Barisan qui évolue du nord-ouest au sud-est du littoral occidental de l'île. Le plus vaste parc national d'Indonésie a une superficie impressionnante de près de 14 000 km². Vous pouvez accéder à ce parc à partir de Sungai Penuh, située dans la province de Jambi.Ce parc est un habitat pour le magnifique tigre de Sumatra. Vous y trouverez aussi des tapirs, des ours de soleil mais aussi des léopards tachetés. Il abrite également 17 espèces d'oiseaux comme le rare coucou de Sumatra.Localisé dans le nord de Sumatra, ce parc protégé est considéré comme l'un des plus importants du continent. Il s'étend sur une superficie approximative de 9 500 km². Il a la particularité d'abriter les rares orangs-outans qui vivent encore à l'état sauvage dans le monde. Vous pourrez les observer plus précisément au niveau du sanctuaire de Bukit Lawang.De même, ce parc, en plus de celui de Kerinci Seblat et de Bukit Barisan Selatan composent les forêts tropicales ombrophiles de l'île. Ce trésor naturel figure au patrimoine mondial de l'UNESCO.