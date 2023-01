Découvrez le Paradis sur Terre en Indonésie Vous souhaitez partir en Indonésie lors de vos prochaines vacances ? Voici ce que vous devez savoir pour un séjour inoubliable.

Envoyer à un ami Partager cet article

Avec plus de 13 000 îles, l'Indonésie est le plus large archipel sur terre. Or, selon les déclarations publiées par le gouvernement Indonésien, il y en a uniquement 922 qui soient occupées. La langue officielle de la république est l'indonésien. Avec la Chine, l'Inde et les USA, elle est en 4e position des pays les plus peuplés. En effet, selon les dernières statistiques qui datent de 2021, cet état compte plus de 275 millions d'habitants. Ce très large pays est une invitation à la découverte et à l'évasion.



Vous rêvez de partir en Indonésie ? Nous vous fournissons toutes les informations dont vous aurez besoin pour préparer un séjour qui s'annonce inoubliable. Continuez donc votre lecture pour découvrir les particularités de cette destination de rêve.

Rédigé par Fanny CUZIN le Vendredi 20 Janvier 2023

Sommaire :



Où se trouve l’Indonésie ?

Quand partir en Indonésie ?

Quelle est la capitale de l’Indonésie ?

Que voir à Jakarta

Comment se déplacer en Indonésie ?

Quelle est la religion de l’Indonésie ?

Pourquoi aller en Indonésie ?

Que faire en Indonésie ?

Quelle est la meilleure période pour partir en Indonésie ?

Quelle est la plus belle île d'Indonésie ?

Quelle heure est-il en Indonésie ?



Sur le même thème



Contactez votre agence Cediv Travel locale

Où se trouve l’Indonésie ?



À l'ouest de l'archipel indonésien, nous retrouvons l'océan indien tandis que le Pacifique se situe à l'est. À l’intérieur des îles indonésiennes, nous retrouvons de multiples mers : mer des Moluques, mer de Java, mer de Banda…



Bien qu'elle abrite des peuples diversifiés, l'Indonésie peut être qualifiée d'état unitaire. Le pays compte au total 38 provinces. Il faut souligner que les provinces d'Aceh ainsi que celles de Papouasie et de Papouasie occidentale jouissent d'un statut unique.

Bien qu'elle soit un état transcontinental, la majorité de son territoire est localisée en Asie du Sud-Est. Elle partage des frontières terrestres avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Malaisie. Par ailleurs, l'Indonésie et la Malaisie ont des frontières maritimes communes. C'est également le cas avec plusieurs états voisins comme la Thaïlande, Singapour, Palaos ou encore les Philippines.À l'ouest de l'archipel indonésien, nous retrouvons l'océan indien tandis que le Pacifique se situe à l'est. À l’intérieur des îles indonésiennes, nous retrouvons de multiples mers : mer des Moluques, mer de Java, mer de Banda…Bien qu'elle abrite des peuples diversifiés, l'Indonésie peut être qualifiée d'état unitaire. Le pays compte au total 38 provinces. Il faut souligner que les provinces d'Aceh ainsi que celles de Papouasie et de Papouasie occidentale jouissent d'un statut unique. Cela a pour but de préserver la particularité ethnologique des populations autochtones. Enfin, nous indiquerons que, s'élevant à près de 5 000 m d'altitude, le point le plus haut d'Indonésie est Puncak Jaya.

Quand partir en Indonésie ? L'Indonésie se démarque par des températures élevées tout au long de l'année. Vous aurez des valeurs moyennes aux alentours de 30°. Aussi, la température de la mer est agréable en toute saison. Il faut toutefois tenir compte de la saison des pluies.



En effet, il faut absolument éviter la saison humide qui commence en octobre et se poursuit jusqu'au mois d'avril. Il faut savoir que la pluviométrie dépasse les 350 mm en février dans la capitale. Notons également qu'au mois de mars, il est possible d'avoir jusqu'à 24 jours de pluie à Bali.



Dans cette perspective, la saison sèche est préconisée pour profiter pleinement des différentes îles. Vous aurez une météo favorable dans la majorité.



Contactez votre agence Cediv Travel locale

Utilisez le picto en haut à gauche de la carte pour choisir la catégorie à afficher

► Voyage Indonésie : les conditions d'entrée

Quelle est la capitale de l’Indonésie ?



Elle est située sur l'île de Java. C'est la plus grande ville du pays. Durant votre visite de Jakarta, vous pourrez explorer plusieurs lieux d'intérêt :

La capitale de l'Indonésie est Jakarta.Elle est située sur l'île de Java. C'est la plus grande ville du pays. Durant votre visite de Jakarta, vous pourrez explorer plusieurs lieux d'intérêt :

Que voir à Jakarta Le musée national d'Indonésie

Il est installé dans un édifice qui date de 1868. Il a été agrandi en 2007 avec une nouvelle section. Appelé aussi Museum Gajah, il est dédié à de multiples thématiques comme l'archéologie, l'histoire et la géographie. Au niveau de l'entrée, vous remarquerez dans le jardin l'immense statue de l'éléphant en bronze offerte par le roi Rama V.



En pénétrant le musée, vous serez en admiration devant l'immense collection qui compte plus de 115 000 pièces. De la Préhistoire au XIXe siècle, vous découvrirez d'importants fragments du passé de l'Indonésie. De même, le musée national abrite des pièces inestimables de céramique javanaise.



● Le musée Fatahillah

Cette célèbre construction remonte à 1627. Jadis, elle faisait office de mairie sous la colonisation néerlandaise. L'hôtel de ville, appelé Stadhuis et qui s'élève au cœur de la place Fatahillah, a été transformé en musée. Nommé aussi Musée de l’Histoire de Jakarta ou Musée Batavia, il se compose de 37 salles d'expositions qui retracent l'évolution de la ville. Vous découvrirez ainsi plusieurs artefacts qui remontent à l'ère coloniale. Dans ce lieu de mémoire, se situe le cachot où a été détenu le Prince Diponegoro, célèbre militant javanais décédé en 1855. Enfin, attardez-vous dans les jardins splendides de cet espace pour en admirer l'aménagement exceptionnel.



● Le Gedung Kesenian Jakarta

Le Jakarta Arts Building est une destination à ne pas manquer si vous désirez assister à un concert musical ou à une représentation théâtrale. Tout au long de l'année, cet espace artistique vous présente un programme riche et varié. Plusieurs artistes indonésiens et internationaux s'y produisent. Il est possible de visiter le bâtiment rien que pour admirer son architecture magnifique où l'empreinte néerlandaise est, encore une fois, présente.



● Le musée du Wayang

Ce musée est très célèbre non seulement dans la capitale mais dans tout le pays. Étant donné son importance majeure, ce théâtre d'ombres a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2008. Les artistes talentueux qui y travaillent mettent un point d'honneur à valoriser une tradition ancestrale. Vous serez charmé par la minutie de leurs figurines qui arborent des habits somptueux et colorés. Avec une musique traditionnelle en arrière-plan, vous assisterez à des chorégraphies captivantes qui vous feront découvrir les danses classiques.



● Le quartier de Kota Tua

En indonésien, "kota tua" signifie vieille ville. Ce quartier sera votre plus belle porte d'entrée pour découvrir l'âme dynamique de Jakarta. En vous promenant dans le Vieux Batavia, vous pourrez explorer de nombreux palais antiques qui glorifient le style hollandais.



Sachez qu'il englobe également le quartier chinois de Glodok. En flânant dans Chinatown, vous serez interpellé par les maisons typiques. Mettez le cap sur le marché pour déguster quelques délices traditionnels. Aussi, il est coutumier de croiser des artistes calligraphes qui proposent aux touristes leurs belles œuvres.



● Le port de Sunda Kelapa

Ce port intriguant de Jakarta est un univers qui vous transportera vers des temps anciens. Vous y trouverez encore des goélettes et de nombreux bateaux en bois. Actif depuis le XIIe siècle, le port de Sunda Kelapa fut un point majeur pour le commerce des épices sous la gouvernance hollandaise. À présent, il représente l'étape initiale pour des excursions vers Sulawesi, Sumatra et Kalimantan.



● La grande Mosquée Istiqlal

Ce lieu de culte est l'un des monuments majeurs de la ville. Il se démarque comme la plus vaste mosquée de cette partie du continent. Environ 120 000 fidèles s'y rendent pour répondre à l'appel à la prière que l'on peut écouter dans les différentes parties de la cité. Les visiteurs de confession non-musulmane ont le droit de visiter l'espace extérieur et les merveilleux jardins.



● La Cathédrale Sainte-Marie

Faisant face à la grande Mosquée Istiqlal, la seule cathédrale de la capitale est un joyau inédit de style néogothique. Il faut savoir que seulement 3 % de la population est de confession catholique. L'histoire de la cathédrale a été marquée par un incendie dévastateur en 1826. Il faudra toutefois attendre 1901 pour qu'un important chantier de reconstruction soit entamé.



Datant du XIXe siècle, cette cathédrale imposante se démarque par sa façade en briques rouges. L'influence décorative coloniale est visible dans les spécificités des sculptures qui ornent ce lieu majestueux.



● Le Monas

Puissant symbole de l'histoire moderne de l'Indonésie, le Monumen Nasional rappelle les sacrifices du peuple pour obtenir son indépendance célébrée chaque 17 août. Se trouvant au niveau de la place Merdeka, cette construction de 137 m de haut fait partie de l'identité historique de la ville. Ce fut le président Suharto qui l'a inauguré il y a près d'un demi-siècle. Un ascenseur a été installé afin de parvenir jusqu'au sommet. Pour un tarif modeste, vous aurez une vue remarquable sur la ville.



● Ancol Dreamland

Cet espace de divertissement est un incontournable de la ville. Si vous voyagez en famille, ne manquez pas cette découverte incroyable. Ancol Dreamland vous invite à visiter son immense parc aquatique et son océanarium gigantesque. Il comporte également de multiples manèges ainsi qu'un parc à thème. Les enfants adoreront le spectacle enchanteur des sirènes. Vous y trouverez aussi un lagon pour pêcher et faire des promenades en canot.



● La Galerie Nationale d'Indonésie

Les passionnés d'art seront intrigués par une visite de la Galerie Nationale. Parallèlement à un patrimoine architectural et religieux extrêmement riche, l'Indonésie est aussi un pays où l'art est à l'honneur.

Il est installé dans un édifice qui date de 1868. Il a été agrandi en 2007 avec une nouvelle section. Appelé aussi Museum Gajah, il est dédié à de multiples thématiques comme l'archéologie, l'histoire et la géographie. Au niveau de l'entrée, vous remarquerez dans le jardin l'immense statue de l'éléphant en bronze offerte par le roi Rama V.En pénétrant le musée, vous serez en admiration devant l'immense collection qui compte plus de 115 000 pièces. De la Préhistoire au XIXe siècle, vous découvrirez d'importants fragments du passé de l'Indonésie. De même, le musée national abrite des pièces inestimables de céramique javanaise.Cette célèbre construction remonte à 1627. Jadis, elle faisait office de mairie sous la colonisation néerlandaise. L'hôtel de ville, appelé Stadhuis et qui s'élève au cœur de la place Fatahillah, a été transformé en musée. Nommé aussi Musée de l’Histoire de Jakarta ou Musée Batavia, il se compose de 37 salles d'expositions qui retracent l'évolution de la ville. Vous découvrirez ainsi plusieurs artefacts qui remontent à l'ère coloniale. Dans ce lieu de mémoire, se situe le cachot où a été détenu le Prince Diponegoro, célèbre militant javanais décédé en 1855. Enfin, attardez-vous dans les jardins splendides de cet espace pour en admirer l'aménagement exceptionnel.Le Jakarta Arts Building est une destination à ne pas manquer si vous désirez assister à un concert musical ou à une représentation théâtrale. Tout au long de l'année, cet espace artistique vous présente un programme riche et varié. Plusieurs artistes indonésiens et internationaux s'y produisent. Il est possible de visiter le bâtiment rien que pour admirer son architecture magnifique où l'empreinte néerlandaise est, encore une fois, présente.Ce musée est très célèbre non seulement dans la capitale mais dans tout le pays. Étant donné son importance majeure, ce théâtre d'ombres a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2008. Les artistes talentueux qui y travaillent mettent un point d'honneur à valoriser une tradition ancestrale. Vous serez charmé par la minutie de leurs figurines qui arborent des habits somptueux et colorés. Avec une musique traditionnelle en arrière-plan, vous assisterez à des chorégraphies captivantes qui vous feront découvrir les danses classiques.En indonésien, "kota tua" signifie vieille ville. Ce quartier sera votre plus belle porte d'entrée pour découvrir l'âme dynamique de Jakarta. En vous promenant dans le Vieux Batavia, vous pourrez explorer de nombreux palais antiques qui glorifient le style hollandais.Sachez qu'il englobe également le quartier chinois de Glodok. En flânant dans Chinatown, vous serez interpellé par les maisons typiques. Mettez le cap sur le marché pour déguster quelques délices traditionnels. Aussi, il est coutumier de croiser des artistes calligraphes qui proposent aux touristes leurs belles œuvres.Ce port intriguant de Jakarta est un univers qui vous transportera vers des temps anciens. Vous y trouverez encore des goélettes et de nombreux bateaux en bois. Actif depuis le XIIe siècle, le port de Sunda Kelapa fut un point majeur pour le commerce des épices sous la gouvernance hollandaise. À présent, il représente l'étape initiale pour des excursions vers Sulawesi, Sumatra et Kalimantan.Ce lieu de culte est l'un des monuments majeurs de la ville. Il se démarque comme la plus vaste mosquée de cette partie du continent. Environ 120 000 fidèles s'y rendent pour répondre à l'appel à la prière que l'on peut écouter dans les différentes parties de la cité. Les visiteurs de confession non-musulmane ont le droit de visiter l'espace extérieur et les merveilleux jardins.Faisant face à la grande Mosquée Istiqlal, la seule cathédrale de la capitale est un joyau inédit de style néogothique. Il faut savoir que seulement 3 % de la population est de confession catholique. L'histoire de la cathédrale a été marquée par un incendie dévastateur en 1826. Il faudra toutefois attendre 1901 pour qu'un important chantier de reconstruction soit entamé.Datant du XIXe siècle, cette cathédrale imposante se démarque par sa façade en briques rouges. L'influence décorative coloniale est visible dans les spécificités des sculptures qui ornent ce lieu majestueux.Puissant symbole de l'histoire moderne de l'Indonésie, le Monumen Nasional rappelle les sacrifices du peuple pour obtenir son indépendance célébrée chaque 17 août. Se trouvant au niveau de la place Merdeka, cette construction de 137 m de haut fait partie de l'identité historique de la ville. Ce fut le président Suharto qui l'a inauguré il y a près d'un demi-siècle. Un ascenseur a été installé afin de parvenir jusqu'au sommet. Pour un tarif modeste, vous aurez une vue remarquable sur la ville.Cet espace de divertissement est un incontournable de la ville. Si vous voyagez en famille, ne manquez pas cette découverte incroyable. Ancol Dreamland vous invite à visiter son immense parc aquatique et son océanarium gigantesque. Il comporte également de multiples manèges ainsi qu'un parc à thème. Les enfants adoreront le spectacle enchanteur des sirènes. Vous y trouverez aussi un lagon pour pêcher et faire des promenades en canot.Les passionnés d'art seront intrigués par une visite de la Galerie Nationale. Parallèlement à un patrimoine architectural et religieux extrêmement riche, l'Indonésie est aussi un pays où l'art est à l'honneur. Dans cet espace d'exposition, vous en apprendrez davantage sur les artistes de différents horizons. Cette structure vous dévoile quelque 1 700 pièces parmi lesquelles vous retrouvez des créations de Affandi, Raden Saleh et Basuki Abdullah. Nous évoquerons aussi des références internationales comme Wassily Kandinsky, Pierre Soulages, Hans Hartung et Victor Vasarely.

Comment se déplacer en Indonésie ?



● Les modalités de transport

Comme vous le savez sans doute, l'Indonésie a un territoire très vaste. Il y a donc un immense choix de moyens de transport. En plus des vols internes, vous pourrez prendre un bus, le fameux bemo, le train, sans oublier les ferrys et les croisières. De même, le taxi classique se décline en plusieurs variétés. Vous trouverez ainsi le moto-taxi et le vélo-taxi. Attardons-nous de près sur ces possibilités.



● Les vols internes

Les compagnies indonésiennes comme Lions Air ou encore Garuda Indonesia proposent des vols à des prix très intéressants pour se déplacer entre les îles. Il est donc possible de dénicher une belle affaire aux alentours de 20 euros pour un vol aller.



● Le taxi

Les taxis sont très présents en Indonésie et plus particulièrement dans les grandes îles comme Bali. Vous pouvez notamment utiliser l'application mobile de la compagnie BlueBird, mais assurez-vous qu'il s'agisse de la référence authentique puisqu'il existe de multiples fraudeurs. Sachez que les taxis BlueBird ne peuvent pas circuler dans certaines zones comme Ubud. Pour profiter d'un prix raisonnable, il est important de dévoiler toutes vos aptitudes de négociation.



● Ojek : la moto-taxi

Pour une circulation souple et sans encombre, vous rencontrerez de nombreux conducteurs de motos-taxis. Si vous vous trouvez à Sanur, vous remarquerez plusieurs conducteurs ojek. Vous pouvez installer l'application très célèbre dans le pays, Gojek, pour trouver un chauffeur rapidement.



● Les bateaux

Plusieurs excursions sont disponibles par voie maritime. Vous pouvez vous adresser directement aux prestataires de ces services ou bien contacter une agence qui demandera dans ce cas des frais supplémentaires.



● Le bemo

Les bemos sont les bus publics indonésiens. Même s'il y a un très large réseau qui peut même vous emmener jusqu'à l'aéroport, en retenir les horaires et les différents itinéraires est une tout autre affaire. Renseignez-vous donc sur la ligne à prendre sur place et n'hésitez pas à demander aux locaux, si vous souhaitez vivre cette expérience. Toutefois, il n'est pas rare de monter à bord d'un bus débordé où la présence animale est habituelle.



● Le bus touristique

Si vous désirez un plus grand niveau de confort, le bus touristique est la solution. Vous trouverez de nombreuses navettes qui relient les lieux à intérêt touristique comme c'est le cas à Bali et Lombok par exemple. Le service est globalement positif avec une fourchette de prix bien réfléchis.



● Le scooter

Ce moyen de transport est très préconisé en Indonésie puisqu'il permet une grande marge de liberté. Plusieurs prestataires de services vous permettent de louer un véhicule de ce type pour seulement 50,000 IDR la journée (environ 3 euros). Pour cela, nous vous rappelons de vérifier votre permis international afin de conduire dans les règles et d'éviter les embrouilles. En effet, il est possible de vous faire interpeller par un agent de police qui demandera un billet pour vous faire passer.



● Louer une voiture

Si vous préférez le luxe, vous pouvez réserver une voiture avec chauffeur. Ce service est généralement proposé aux alentours de 250,000 IDR par jour (environ 15 euros). Sinon, il est possible de prendre vous-même le volant pour plus de liberté. Dans ce cas de figure, veillez à sélectionner une

Se rendre en Indonésie est désormais simple. Plusieurs compagnies aériennes organisent des vols réguliers à partir des grandes villes françaises. Généralement, les touristes choisissent Jakarta, ou Bali comme destination d'atterrissage. Pour cela, il faut prévoir un budget aux alentours de 400 euros pour un vol aller-retour. Si vous allez opter pour des vols domestiques achetés sur place, n'oubliez pas de sélectionner des options avec une escale de plusieurs heures afin d'anticiper un retard ou une éventuelle annulation. Il faut savoir que ces incidents sont assez courants dans le pays.Comme vous le savez sans doute, l'Indonésie a un territoire très vaste. Il y a donc un immense choix de moyens de transport. En plus des vols internes, vous pourrez prendre un bus, le fameux bemo, le train, sans oublier les ferrys et les croisières. De même, le taxi classique se décline en plusieurs variétés. Vous trouverez ainsi le moto-taxi et le vélo-taxi. Attardons-nous de près sur ces possibilités.Les compagnies indonésiennes comme Lions Air ou encore Garuda Indonesia proposent des vols à des prix très intéressants pour se déplacer entre les îles. Il est donc possible de dénicher une belle affaire aux alentours de 20 euros pour un vol aller.Les taxis sont très présents en Indonésie et plus particulièrement dans les grandes îles comme Bali. Vous pouvez notamment utiliser l'application mobile de la compagnie BlueBird, mais assurez-vous qu'il s'agisse de la référence authentique puisqu'il existe de multiples fraudeurs. Sachez que les taxis BlueBird ne peuvent pas circuler dans certaines zones comme Ubud. Pour profiter d'un prix raisonnable, il est important de dévoiler toutes vos aptitudes de négociation.Pour une circulation souple et sans encombre, vous rencontrerez de nombreux conducteurs de motos-taxis. Si vous vous trouvez à Sanur, vous remarquerez plusieurs conducteurs ojek. Vous pouvez installer l'application très célèbre dans le pays, Gojek, pour trouver un chauffeur rapidement.Plusieurs excursions sont disponibles par voie maritime. Vous pouvez vous adresser directement aux prestataires de ces services ou bien contacter une agence qui demandera dans ce cas des frais supplémentaires.Les bemos sont les bus publics indonésiens. Même s'il y a un très large réseau qui peut même vous emmener jusqu'à l'aéroport, en retenir les horaires et les différents itinéraires est une tout autre affaire. Renseignez-vous donc sur la ligne à prendre sur place et n'hésitez pas à demander aux locaux, si vous souhaitez vivre cette expérience. Toutefois, il n'est pas rare de monter à bord d'un bus débordé où la présence animale est habituelle.Si vous désirez un plus grand niveau de confort, le bus touristique est la solution. Vous trouverez de nombreuses navettes qui relient les lieux à intérêt touristique comme c'est le cas à Bali et Lombok par exemple. Le service est globalement positif avec une fourchette de prix bien réfléchis.Ce moyen de transport est très préconisé en Indonésie puisqu'il permet une grande marge de liberté. Plusieurs prestataires de services vous permettent de louer un véhicule de ce type pour seulement 50,000 IDR la journée (environ 3 euros). Pour cela, nous vous rappelons de vérifier votre permis international afin de conduire dans les règles et d'éviter les embrouilles. En effet, il est possible de vous faire interpeller par un agent de police qui demandera un billet pour vous faire passer.Si vous préférez le luxe, vous pouvez réserver une voiture avec chauffeur. Ce service est généralement proposé aux alentours de 250,000 IDR par jour (environ 15 euros). Sinon, il est possible de prendre vous-même le volant pour plus de liberté. Dans ce cas de figure, veillez à sélectionner une assurance voyage qui prend en charge tout incident pouvant advenir.

Sécurité des transports : ce qu'il faut savoir



Quant aux bus, vous risquez d'être déçu par leur piètre condition face aux routes sinueuses. Par contre, si vous vous trouvez sur l'île de Java, sachez que les déplacements en train seront très agréables. Pour ce qui est des vols à bord d'une compagnie locale, c'est le moyen le plus rapide et surtout celui qui offre le plus de sûreté pour découvrir ce très grand pays.



Cependant, sachez que malheureusement, certaines d'entre elles sont placées en liste noire. Il est donc impératif de faire vos recherches avant de confirmer la réservation pour ne pas avoir une mauvaise surprise.



Nous vous mettrons également en garde contre les arnaques. Il est possible que l'on vous dupe pour monter à bord du mauvais bus et que vous soyez invité à descendre au milieu de nulle part sous prétexte de devoir en prendre un autre. Nous pouvons citer l'exemple de la ville de Probolinggo, où ces incidents sont fréquents.

Avant de finaliser votre mode de déplacement, il est important de savoir que les déplacements maritimes peuvent s'avérer très risqués. Même si les bateaux vous invitent souvent à monter contre un prix alléchant, la majorité ne tient pas compte des mesures sécuritaires. Ainsi, vous trouverez des embarcations en état douteux et où généralement il n'y a pas de gilets de sauvetage.Quant aux bus, vous risquez d'être déçu par leur piètre condition face aux routes sinueuses. Par contre, si vous vous trouvez sur l'île de Java, sachez que les déplacements en train seront très agréables. Pour ce qui est des vols à bord d'une compagnie locale, c'est le moyen le plus rapide et surtout celui qui offre le plus de sûreté pour découvrir ce très grand pays.Cependant, sachez que malheureusement, certaines d'entre elles sont placées en liste noire. Il est donc impératif de faire vos recherches avant de confirmer la réservation pour ne pas avoir une mauvaise surprise.Nous vous mettrons également en garde contre les arnaques. Il est possible que l'on vous dupe pour monter à bord du mauvais bus et que vous soyez invité à descendre au milieu de nulle part sous prétexte de devoir en prendre un autre. Nous pouvons citer l'exemple de la ville de Probolinggo, où ces incidents sont fréquents.

Quelle est la religion de l’Indonésie ?



L'hindouisme, très répandu en Asie, est présent à moins de 2 % parmi la population indonésienne. Nous mentionnerons également la confession bouddhiste et le confucianisme adoptés par environ 1 % des habitants.

La constitution de l'Indonésie garantit la liberté de chacun de préserver la religion de son choix. Dans cette perspective, il est possible d'énumérer 6 cultes principaux reconnus par la république. En plus de l'islam qui est adopté par la majorité écrasante de la population (plus de 80 %), nous retrouvons également la foi catholique et le protestantisme.L'hindouisme, très répandu en Asie, est présent à moins de 2 % parmi la population indonésienne. Nous mentionnerons également la confession bouddhiste et le confucianisme adoptés par environ 1 % des habitants.

Pourquoi aller en Indonésie ?



C'est une nation vivante et jeune puisque, selon les données recueillies en 2016, 25.4 % de la population globale est en dessous du seuil des 15 ans.

L'Indonésie vous dévoilera un patrimoine historique, architectural et culturel fascinant qui ravira tous les passionnés. Musées et monuments sont là pour vous dévoiler les grands chapitres qui ont marqué ce peuple généreux et accueillant.



De plus, le pays, étant donné son importante superficie, se caractérise par une biodiversité étonnante. La faune et la flore sont particulièrement riches. Il est important de mentionner que près de 60 % de la surface totale de l'Indonésie est composée de forêts. Plusieurs espèces animales y évoluent : des tigres, des éléphants, des rhinocéros ou encore des léopards, pour n'en citer que quelques-unes. Cependant, les répercussions du réchauffement climatique se font malheureusement sentir avec des risques d'inondations, de montée des mers et de glissements de terrain.



Aussi, nous pouvons ajouter que l'Indonésie compte 150 volcans actifs comme celui de Tambora ou de Krakatoa. Par ailleurs, des éruptions volcaniques ont eu lieu durant le XIXe siècle. Vous pourrez donc participer à des randonnées pour découvrir ces volcans impressionnants. Il est aussi possible d'explorer le volcan Batur ou encore celui de Kawah Ijen.



En matière de santé, toutes les mesures sont prises pour proposer une prise en charge aussi complète que possible. Sachez que les grandes métropoles sont hautement équipées en infrastructures adéquates. Si vous êtes dans un lieu plutôt éloigné, vous trouverez de multiples centres de santé populaires appelés puskesmas.



L'État s'est même engagé à offrir un accès gratuit aux soins pour lutter contre les maladies infectieuses et virales assez fréquentes dans le pays. Par exemple, et en collaboration avec l'OMS, une vaste campagne de vaccination a été mise en place pour protéger le peuple contre la tuberculose. Vous n'aurez donc aucun souci à avoir une prise en charge médicale de qualité en cas de blessure ou d'accident.

Tout d'abord, l'Indonésie est un pays pour lequel les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour un séjour inférieur à 30 jours. Or, pour obtenir un visa à l'arrivée, assurez-vous que votre passeport contienne assez de pages vierges pour que les autorités y déposent le tampon d'entrée et de sortie.C'est une nation vivante et jeune puisque, selon les données recueillies en 2016, 25.4 % de la population globale est en dessous du seuil des 15 ans.L'Indonésie vous dévoilera un patrimoine historique, architectural et culturel fascinant qui ravira tous les passionnés. Musées et monuments sont là pour vous dévoiler les grands chapitres qui ont marqué ce peuple généreux et accueillant.De plus, le pays, étant donné son importante superficie, se caractérise par une biodiversité étonnante. La faune et la flore sont particulièrement riches. Il est important de mentionner que près de 60 % de la surface totale de l'Indonésie est composée de forêts. Plusieurs espèces animales y évoluent : des tigres, des éléphants, des rhinocéros ou encore des léopards, pour n'en citer que quelques-unes. Cependant, les répercussions du réchauffement climatique se font malheureusement sentir avec des risques d'inondations, de montée des mers et de glissements de terrain.Aussi, nous pouvons ajouter que l'Indonésie compte 150 volcans actifs comme celui de Tambora ou de Krakatoa. Par ailleurs, des éruptions volcaniques ont eu lieu durant le XIXe siècle. Vous pourrez donc participer à des randonnées pour découvrir ces volcans impressionnants. Il est aussi possible d'explorer le volcan Batur ou encore celui de Kawah Ijen.En matière de santé, toutes les mesures sont prises pour proposer une prise en charge aussi complète que possible. Sachez que les grandes métropoles sont hautement équipées en infrastructures adéquates. Si vous êtes dans un lieu plutôt éloigné, vous trouverez de multiples centres de santé populaires appelés puskesmas.L'État s'est même engagé à offrir un accès gratuit aux soins pour lutter contre les maladies infectieuses et virales assez fréquentes dans le pays. Par exemple, et en collaboration avec l'OMS, une vaste campagne de vaccination a été mise en place pour protéger le peuple contre la tuberculose. Vous n'aurez donc aucun souci à avoir une prise en charge médicale de qualité en cas de blessure ou d'accident.

Que faire en Indonésie ?



● Visiter Ubud

Un séjour en Indonésie serait incomplet sans passer par Ubud. Lieu incontournable de l'île de Bali, il s'agit incontestablement de l'un des plus beaux endroits de l'île des dieux. Le paysage est surtout marqué par les multiples rizières comme celles de Jatiluwih et de Tegallalang. À Ubud, vous pourrez également vous aventurer dans la fameuse Monkey Forest où des singes s'inviteront sûrement dans vos selfies. Aussi, informez-vous sur les spectacles auprès de votre hôtel pour découvrir la beauté de la danse balinaise.



● Découvrir Lombok et les îles Gili

En préparant votre itinéraire de voyage en Indonésie, n'oubliez pas Lombok et les îles Gili. À Air, Meno et Trawangan, vous remarquerez qu'aucun véhicule ne circule. En effet, cette interdiction est un avantage suprême pour vous ressourcer et vous délecter de l'ambiance paradisiaque. De même, c'est un lieu privilégié pour admirer les tortues de mer dans leur environnement naturel.



À Lombok, vous aurez le choix entre de multiples activités nautiques. Les surfeurs et les plongeurs confirmés s'y rendent souvent pour profiter de la beauté envoûtante des plages et des fonds marins. Aussi, c'est sur cette île volcanique que se situe le Mont Rinjani à 3 726 m d'altitude. Préparez donc votre tenue de randonnée !



● Parambanan

Cet ensemble de 240 temples shivaïtes appelé aussi Candi Rara Jonggrang figure au classement de l'UNESCO. Ce site religieux a été bâti durant le VIIIe siècle. Il est intéressant de noter que ce temple est à environ 50 km de celui de Borobudur. Cette proximité est une preuve magistrale de la relation harmonieuse entre les différents groupes religieux durant cette période historique à Java.



● Admirer le temple Borobudur

Sur l'île de Java, non loin de Yogyakarta, le temple de Borobudur est une invitation à la contemplation et à la méditation. Des millions de touristes des 4 coins du monde s'y rendent tous les ans pour observer son architecture imposante. La construction de ce magnifique édifice serait située vers la fin du VIIIe siècle et se serait poursuivie jusqu'au IXe siècle.



L'éclat de ce temple sous le règne de la dynastie Sailendra n'a malheureusement pas empêché son abandon pendant des centaines d'années. Or, des expéditions qui ont eu lieu au XIXe siècle ont permis de redécouvrir ce monument majeur. En reconnaissance de sa grande valeur dans le patrimoine historique indonésien, il a été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.



● Parc national de Komodo

Si vous êtes intrigué par les dragons de Komodo, sachez qu'il existe un parc qui leur est entièrement dédié. Cette créature intrigante peut atteindre une longueur de 3 m à l'âge adulte. Avec environ 6 000 spécimens qui évoluent dans un cadre préservé, cet animal préhistorique fascinant est à l'honneur. Nous retrouvons aussi des espèces comme le rat endémique et le macaque crabier dans cet environnement d'une beauté exceptionnelle.



C'est aussi un espace ornithologique riche où vivent plus de 70 variétés différentes d'oiseaux. Nous évoquerons également la grande richesse des espèces marines. Enfin, nous rappellerons que ce parc fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.



● Explorer le Parc National de Gunung Leuser

Sur l'île de Sumatra, ce parc s'étend sur une surface totale de 9 500 km2. Il témoigne d'une grande variété de plantes et d'animaux. C'est l'un des derniers espaces naturels préservés où l'on peut admirer des espèces menacées comme les orangs-outans dans leur environnement sauvage. Aussi, il a été labellisé réserve de biosphère par l’UNESCO.



● Se rendre au temple Tanah Lot

Situé à Bali, ce temple hindou s'élève sur un petit îlot au cœur de l'océan. Il est probable que sa construction date du XVIe siècle par l'illustre sage Niratha. Cadre très fréquenté par les photographes, il constitue surtout un lieu de culte où les pèlerins hindous affluent de tout le territoire indonésien.



● Sillonner les îles Raja Ampat

Appelé également archipel des quatre rois, Raja Ampat est composé approximativement de 1 500 îles et îlots. Ce paysage édénique bordé par le Pacifique se caractérise par des fonds marins d'une beauté prodigieuse. C'est pour cela qu'il constitue un spot très apprécié par les plongeurs.



● S’aventurer dans la vallée du Baliem

Dans la province de Papouasie, la vallée du Baliem vous invite à vivre un moment privilégié à plus de 1 000 m d'altitude. Elle a une superficie de 80 km où passe notamment la rivière Sungai Baliem. Vous ne pourrez vous rendre dans cette vallée que par voie aérienne. Le décor impressionnant mérite largement l'aventure !



● Aller à Tana Toraja

Dans le sud de Salawesi, vous pourrez vous familiariser avec les coutumes et traditions remarquables du peuple Toraja. Au cœur des montagnes, avec les vastes rizières qui s'étendent à l'horizon, vous aurez l'opportunité de voir les villages à proximité pour contempler les maisons anciennes appelées Tongkonans.

Durant votre séjour en Indonésie, de multiples découvertes vous attendent :Un séjour en Indonésie serait incomplet sans passer par Ubud. Lieu incontournable de l'île de Bali, il s'agit incontestablement de l'un des plus beaux endroits de l'île des dieux. Le paysage est surtout marqué par les multiples rizières comme celles de Jatiluwih et de Tegallalang. À Ubud, vous pourrez également vous aventurer dans la fameuse Monkey Forest où des singes s'inviteront sûrement dans vos selfies. Aussi, informez-vous sur les spectacles auprès de votre hôtel pour découvrir la beauté de la danse balinaise.En préparant votre itinéraire de voyage en Indonésie, n'oubliez pas Lombok et les îles Gili. À Air, Meno et Trawangan, vous remarquerez qu'aucun véhicule ne circule. En effet, cette interdiction est un avantage suprême pour vous ressourcer et vous délecter de l'ambiance paradisiaque. De même, c'est un lieu privilégié pour admirer les tortues de mer dans leur environnement naturel.À Lombok, vous aurez le choix entre de multiples activités nautiques. Les surfeurs et les plongeurs confirmés s'y rendent souvent pour profiter de la beauté envoûtante des plages et des fonds marins. Aussi, c'est sur cette île volcanique que se situe le Mont Rinjani à 3 726 m d'altitude. Préparez donc votre tenue de randonnée !Cet ensemble de 240 temples shivaïtes appelé aussi Candi Rara Jonggrang figure au classement de l'UNESCO. Ce site religieux a été bâti durant le VIIIe siècle. Il est intéressant de noter que ce temple est à environ 50 km de celui de Borobudur. Cette proximité est une preuve magistrale de la relation harmonieuse entre les différents groupes religieux durant cette période historique à Java.Sur l'île de Java, non loin de Yogyakarta, le temple de Borobudur est une invitation à la contemplation et à la méditation. Des millions de touristes des 4 coins du monde s'y rendent tous les ans pour observer son architecture imposante. La construction de ce magnifique édifice serait située vers la fin du VIIIe siècle et se serait poursuivie jusqu'au IXe siècle.L'éclat de ce temple sous le règne de la dynastie Sailendra n'a malheureusement pas empêché son abandon pendant des centaines d'années. Or, des expéditions qui ont eu lieu au XIXe siècle ont permis de redécouvrir ce monument majeur. En reconnaissance de sa grande valeur dans le patrimoine historique indonésien, il a été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.Si vous êtes intrigué par les dragons de Komodo, sachez qu'il existe un parc qui leur est entièrement dédié. Cette créature intrigante peut atteindre une longueur de 3 m à l'âge adulte. Avec environ 6 000 spécimens qui évoluent dans un cadre préservé, cet animal préhistorique fascinant est à l'honneur. Nous retrouvons aussi des espèces comme le rat endémique et le macaque crabier dans cet environnement d'une beauté exceptionnelle.C'est aussi un espace ornithologique riche où vivent plus de 70 variétés différentes d'oiseaux. Nous évoquerons également la grande richesse des espèces marines. Enfin, nous rappellerons que ce parc fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.Sur l'île de Sumatra, ce parc s'étend sur une surface totale de 9 500 km2. Il témoigne d'une grande variété de plantes et d'animaux. C'est l'un des derniers espaces naturels préservés où l'on peut admirer des espèces menacées comme les orangs-outans dans leur environnement sauvage. Aussi, il a été labellisé réserve de biosphère par l’UNESCO.Situé à Bali, ce temple hindou s'élève sur un petit îlot au cœur de l'océan. Il est probable que sa construction date du XVIe siècle par l'illustre sage Niratha. Cadre très fréquenté par les photographes, il constitue surtout un lieu de culte où les pèlerins hindous affluent de tout le territoire indonésien.Appelé également archipel des quatre rois, Raja Ampat est composé approximativement de 1 500 îles et îlots. Ce paysage édénique bordé par le Pacifique se caractérise par des fonds marins d'une beauté prodigieuse. C'est pour cela qu'il constitue un spot très apprécié par les plongeurs.Dans la province de Papouasie, la vallée du Baliem vous invite à vivre un moment privilégié à plus de 1 000 m d'altitude. Elle a une superficie de 80 km où passe notamment la rivière Sungai Baliem. Vous ne pourrez vous rendre dans cette vallée que par voie aérienne. Le décor impressionnant mérite largement l'aventure !Dans le sud de Salawesi, vous pourrez vous familiariser avec les coutumes et traditions remarquables du peuple Toraja. Au cœur des montagnes, avec les vastes rizières qui s'étendent à l'horizon, vous aurez l'opportunité de voir les villages à proximité pour contempler les maisons anciennes appelées Tongkonans.

Quelle est la meilleure période pour partir en Indonésie ?



Pour ne pas être gêné par le très grand afflux de touristes européens et en provenance des pays du Golfe, réservez votre billet pour l'Indonésie en mai, juin ou en septembre.

Si vous avez pour objectif d'explorer Bali, nous recommandons de planifier votre voyage entre mai et octobre. Le mois d'août est particulièrement favorable puisqu'il enregistre le plus faible volume de précipitations de l'année. Pour vous rendre à Jakarta , préférez les mois entre juin et septembre. Nous soulignerons l'exception remarquable : Les Moluques. Pour faire de la plongée dans cet archipel de l'est de l'Indonésie, programmez votre activité entre octobre et avril puisqu'il ne pleut quasiment jamais durant cette période.Pour ne pas être gêné par le très grand afflux de touristes européens et en provenance des pays du Golfe, réservez votre billet pour l'Indonésie en mai, juin ou en septembre.

Quelle est la plus belle île d'Indonésie ?



► Découvrez



De plus, nous mentionnerons Nusa Penida et Nusa Lembongan, parmi les plus belles îles de Bali. N'oubliez pas aussi le parc national de Bali Occidental et Lovina Beach.

Bali peut être considérée comme la plus somptueuse des îles indonésiennes. Entre plages féeriques, sommets volcaniques, rizières et paysages enchanteurs, elle offre un panorama naturel hypnotique. C'est aussi une île où le patrimoine religieux et spirituel est bien ancré. Parmi les activités et lieux d'intérêt à ne pas manquer à Bali nous évoquerons Denpasar, le village des pêcheurs de Padangbai, le village de Canggu et la région Kintamani.► Découvrez les îles en Indonésie! pour un voyage inoubliableDe plus, nous mentionnerons Nusa Penida et Nusa Lembongan, parmi les plus belles îles de Bali. N'oubliez pas aussi le parc national de Bali Occidental et Lovina Beach.

Quelle heure est-il en Indonésie ?



Or, si vous vous trouvez à Bali, il faut compter un décalage de 7 heures. S'il est midi à Nice, il sera 19h dans cette île balnéaire.

Il y a 6 heures de décalage horaire entre la capitale indonésienne et Paris. Ainsi, lorsqu'il est 10h du matin en France, l'horloge affiche déjà 16h à Jakarta. Cela s'applique également pour Padang.Or, si vous vous trouvez à Bali, il faut compter un décalage de 7 heures. S'il est midi à Nice, il sera 19h dans cette île balnéaire.

Sur le même thème

Découvrez la capitale indonésienne

Bali : Une Destination de Rêve pour un voyage inoubliableDécouvrez la capitale indonésienne Jakarta

Contactez votre agence Cediv Travel locale

Lu 135 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Sumatra : une nature préservée à couper le souffle Découvrez Komodo pour une aventure inoubliable Une aventure Indonésienne à Lombok