Bali : Une Destination de Rêve pour un voyage inoubliable

Cette station balnéaire est l'une des meilleures découvertes de la côte nord. En effet, c'est à Lovina Beach que vous trouverez les fameuses plages de sable noir. Nous vous suggérons notamment la plage de Pantai Lovina. Aussi, vous pourrez faire de la plongée sous-marine pour explorer les incroyables fonds marins de cette région. En plus des barrières de coraux, il est possible d'apercevoir des dauphins. Ces belles créatures évoluent en grands nombres aux alentours de Lovina Beach. Par ailleurs, la Dolphin Statue, en hommage à cet animal majestueux, est un repère touristique très fréquenté. N'oubliez pas donc votre appareil photo.► Découvrez les îles en Indonésie! pour un voyage inoubliableDe même, offrez-vous un instant de détente en explorant les sources thermales de Banjar. Entouré par un magnifique paysage tropical, vous serez intrigué par les statues de têtes de dragons qui ornent les bassins d'eau chaude.En outre, il est possible de faire une randonnée qui vous mènera vers la cascade de Singsing. Ce sentier de découverte a le village de Temoekoes comme point de départ.Le palais de Tirtagangga est l'un des monuments majeurs à visiter à l'est de Bali. Il s'élève dans un cadre idyllique où évolue une nature verdoyante. Le terme Tirtagangga peut être traduit par "eau du Gange". Cela témoigne du caractère sacré des sources de Tirtagangga.En vous promenant autour du palais, vous trouverez de magnifiques jardins, plusieurs sources, des rizières mais aussi des bains. Il est intéressant de savoir que les visiteurs ont le droit de se baigner dans les sources se trouvant dans le parc. Laissez-vous donc transporter par cet espace particulièrement agréable et son ambiance reposante.Le lac Bratan se trouve à Bedugul, au nord de Bali. Il s'agit du second plus large lac de l'île. Il est surtout utilisé en tant que source majeure pour irriguer les terres aux alentours. Aussi, c'est ici que vous pourrez visiter le temple Ulun Danu Bratan.Cette merveille remonte au XVIIe siècle. Il rend hommage au culte de la divinité Dewi Tanu. Il y a une tradition sympathique perpétuée par les locaux : puisque ce monument figure sur le billet de 50 000 RP, la coutume veut que le visiteur prenne en photo face au temple en tenant un billet de ce type.Au nord-ouest de Bali, Amed est une destination qui mérite de figurer sur votre liste. La plage d'Amed compte parmi les plus belles plages de sable blanc à Bali. C'est aussi un lieu de prédilection pour le snorkeling et la plongée.Les fonds marins d'Amed ne sont pas célèbres uniquement pour leur beauté. En effet, c'est dans cette région - et plus précisément dans les eaux du village de pêcheurs de Tulamben - que l'épave de l’USAT Liberty se trouve depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ce navire américain a été torpillé en 1942. Il est devenu un site mythique pour les plongeurs du monde entier. C'est une expérience marquée par l'émotion et les frissons !Au niveau de la côte est se trouve Candi Dasa. En plus de ses plages incroyables, cette ville se distingue par une ambiance authentique. Même si on y retrouve de multiples structures touristiques, elle a su préserver ses incroyables joyaux naturels et son environnement apaisant.Durant votre visite de ce bout de paradis, vous aurez la chance de découvrir le temple de Goa Lawah, le village de Tenganan ou encore de faire du yoga au Lotus Lagon. Prévoyez également une randonnée au Mont Agung qui s'élève à plus de 3 000 m d'altitude.Située à l'extrémité sud de Bali, cette péninsule est constituée d'un groupement de plusieurs petites îles. C'est un environnement unique qui vous dévoile des paysages inédits. Impossible Beach et Padang Padang Beach vous invitent à la relaxation et au farniente. Ne manquez pas le temple Uluwatu mais faites surtout attention aux petits singes qui pourraient vous dérober quelques affaires.Il faut savoir que la station balnéaire de Nusa Dua se trouve sur la Péninsule de Bikit. Elle est considérée comme un haut lieu du luxe pour s'offrir un séjour inoubliable.Nusa Penida et Nusa Lembongan peuvent être visitées ensemble. En effet, Nusa Lembongan se trouve au nord de Nusa Penida. Ces deux îles voisines représentent une escapade bienfaisante, loin des régions hautement fréquentées. Les amateurs de plongée pourront s'aventurer sous l'eau pour s'émerveiller de la biodiversité sous-marine. À proximité, il est également possible d'accéder à l'île de Nusa Ceningan.