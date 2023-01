Découvrez la capitale Indonésienne Jakarta

Jakarta se caractérise par un climat chaud tout au long de l'année. Il pleut environ 2 794 mm en un an. La période la plus pluvieuse se situe entre janvier et avril. L'eau de mer, pour sa part, reste agréable tout au long de l'année. Ci-après, la météo de Jakarta mois par mois :• Janvier : entre 27 et 31 degrés (17 jours de pluie environ)• Février : entre 27 et 31 degrés (19 jours de pluie environ)• Mars : entre 27 et 32 degrés (19 jours de pluie environ)• Avril : entre 28 et 32 degrés (19 jours de pluie environ)• Mai : entre 28 et 32 degrés (14 jours de pluie environ)• Juin : entre 27 et 32 degrés (12 jours de pluie environ)• Juillet : entre 27 et 32 degrés (8 jours de pluie environ)• Août : entre 27 et 32 degrés (6 jours de pluie environ)• Septembre : entre 28 et 33 degrés (7 jours de pluie environ)• Octobre : entre 29 et 33 degrés (13 jours de pluie environ)• Novembre : entre 29 et 33 degrés (16 jours de pluie environ)• Décembre : entre 28 et 32 degrés (16 jours de pluie environ)