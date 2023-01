Où se trouve Jakarta, la ville indonésienne ?

Découvrez en détail la situation géographique de la ville indonésienne de Jakarta et comment s'y rendre.

Jakarta a été fondée par les Hollandais en 1619. Elle est la capitale de l’Indonésie et constitue l’épicentre politique et des affaires du pays. Mis à part les activités gouvernementales et économiques, la capitale rassemble une multitude de groupes ethniques vivant en harmonie. Jakarta possède en effet un patrimoine culturel et architectural des plus riches grâce au brassage de millions d’individus qui y cohabitent. À la fois moderne et traditionnel, le paysage regroupe un mélange culturel unique : javanais, chinois, indien, arabe, malais et européen. Outre l’architecture, le dialecte local et la gastronomie ont été eux aussi largement influencés par cet unique melting-pot. Découvrez en détail où se trouve Jakarta et quelles en sont les particularités !



Rédigé par Fanny CUZIN le Vendredi 20 Janvier 2023

