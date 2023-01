Quand partir à Jakarta : le meilleur moment

Durant la saison moins marquée par les pluies, la météo à Jakarta marque une amélioration favorable. Bien que les températures diminuent légèrement, la chaleur reste plaisante dans l'ensemble. Elles se situent entre 27 et 32° de juin à août. Au mois de septembre, elles varient de 28 à 33°. La moyenne saisonnière est de 29°. Dans cette saison relativement sèche, l'humidité est également moins pesante. Ces conditions vous offrent donc l'opportunité idéale pour passer une journée détente à la mer. Par exemple, au mois de juillet, la température moyenne des eaux est de 28.8°.Il est agréable de visiter Jakarta au mois de juillet puisque le volume des précipitations est d'environ 129 mm contre 322 mm en avril. De même, et avec seulement 101 mm, le mois d'août est le mois où la pluviométrie est au plus bas. Ainsi, la meilleure période pour visiter Jakarta se situe entre juin et septembre.