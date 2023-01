Où se trouve Bali en Indonésie ?

Située entre Java et Lombok, Bali est la principale destination touristique en Indonésie. Son climat tropical favorise cette activité et sublime ses attributs naturels et ses paysages. Ses attraits naturels et culturels en font une île aux destinations touristiques multiples.Fête, surf et shopping, sont les maîtres mots des visiteurs de ses deux stations balnéaires situées au sud de Bali. Sable blanc, mer verte et ciel bleu, les plages de Kuta et de Seminyak sont idéales pour contempler les couchers du soleil ou pour un apéro au bord de l’eau.Surf et shopping en journée et fêtes en soirée, vous trouverez votre bonheur grâce aux nombreux bars et aux boîtes de nuit à plusieurs étages.Les touristes qui font le choix de ces deux destinations savent très bien ce qui les attend. De nombreux magasins leur sont accessibles. Ils pourront facilement louer des planches de surf et apprendre les rudiments de cette activité.Ubud se trouve au nord-ouest de Bali. La ville est calme et idéale pour les excursions touristiques à prix raisonnable. De même pour les nombreuses guesthouses qui sont abordables et accessibles à tous.Ce lieu donne la possibilité à ses visiteurs de découvrir le patrimoine balinais de très près. Forêt de singes, shows de danse balinaise et terrasses de riz s’offrent aux touristes pour une découverte en profondeur de la culture locale.La ville se présente comme étant le centre culturel de Bali. Elle est accessible aux touristes et calme pour une découverte en douceur des merveilles du patrimoine balinais.Changement de décor. À l’est de l’île, sur les plages de Amed, c’est du sable noir qui attend les touristes. Un sable noir volcanique borde les plages de la région. C’est un petit rappel à la nature volcanique de l’île et aux activités plus brutes et naturelles proposées aux visiteurs. Ces derniers auront l’occasion de pratiquer la plongée sous-marine. Ils pourront découvrir les récifs de corail et des épaves d’embarcations datant de la Seconde Guerre mondiale.À l’image de Kuta, cette station balnéaire est très appréciée pour ses plages. Ces dernières sont bordées d’une multitude d’hôtels et sont davantage destinées aux familles.Sanur est certes moins touristique que Kuta, mais elle favorise, beaucoup plus, la détente et la relaxation.Le sud de l’île est très accessible pour toutes les catégories de touristes. Routards, jeunes voyageurs et familles apprécieront le cadre naturel sauvage et brut qu’il offre. Près des falaises se dresse le temple d’Uluwatu. Un site impressionnant, très fréquenté par les touristes, en particulier en début de soirée au coucher du soleil.