Que voir à Bali : les lieux à ne pas manquer

Ce n'est pas par pur hasard que Bali a été nommée "l'île des dieux" ou "l'île aux 10 000 temples". Ces surnoms reflètent une aura mystique particulière que le voyageur ressent dans ces lieux chargés d'histoire et de spiritualité. Dans ce qui suit, découvrez une liste de temples incontournables à visiter pendant votre séjour à Bali.Dédié à Vishnu, ce temple hindou est très important pour les Balinais d'un point de vue religieux. Ce must see est bâti au Xe siècle. Il est composé de trois parties principales. Jaba Pura est la cour d'entrée principale de cet endroit. Jaba Tengah est la partie centrale qui comprend les bassins et les fontaines. Jeroan constitue la salle de prière. Depuis plus de 1 000 ans, les Balinais viennent dans ce temple pour se laver et se purifier dans les eaux des sources sacrées.C'est l'un des sept temples qui bordent Bali pour la protéger des mauvais esprits du grand large. Il est à noter que cet édifice a été construit au XVIe siècle. Les visites sont possibles deux fois par jour, à marée basse. Bâti sur une roche érodée par le ressac, ce temple a une influence hindouiste qui lui confère un charme unique et authentique. Sous ce temple de mer, il y a une grotte avec une source d'eau douce ce qui n'est pas habituel puisqu'elle se trouve dans les eaux salées de l'océan.Considéré comme l'épicentre religieux de Bali, cet endroit présente la plus forte concentration de temples (86 dont 18 sont très importants). Besakih est le centre névralgique de l'hindouisme. D'ailleurs, il accueille plusieurs festivités et célébrations religieuses tout au long de l'année.