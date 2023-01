Quand est le meilleur moment pour partir à Bali ?

Avant de planifier votre voyage à Bali , il faut savoir qu'il existe deux saisons principales :À Bali, la saison humide commence au mois de décembre et se termine en avril. À cause de la mousson, la pluviométrie est très élevée durant cette période. Elle est située aux alentours de 342 mm au mois de janvier. Cela signifie qu'il pleut 60 % du temps. Si vous avez une disponibilité uniquement en cette période, munissez-vous de vêtements adéquats et privilégiez plutôt le mois de mars où les averses sont moins courantes qu'au début de l'année. Bali : Une Destination de Rêve pour un voyage inoubliableCette période se caractérise également par une forte humidité qui peut dépasser les 80 %. Cela a pour conséquence d'alourdir l'air ce qui pourrait se révéler fort désagréable. De plus, nous évoquerons le risque qu'un cyclone tropical se déchaîne durant les 4 premiers mois de l'année. Bien que ce phénomène naturel n'impacte pas Bali de manière directe, il peut néanmoins être à l'origine de longues averses et de vents forts.Loin du climat chaud et humide de la saison des pluies, la saison sèche est la meilleure période pour découvrir la magie de Bali. Elle se déroule à partir du mois de mai et jusqu'au mois d'octobre. Vous bénéficierez de températures agréables qui vous permettront de profiter de la richesse culturelle et des magnifiques paysages de l'île des dieux. En effet, le mercure indique rarement des valeurs en dessous des 24°. La température peut monter jusqu'à 32°, voire plus pendant les journées les plus chaudes. De même, vous profiterez d'un ensoleillement quotidien de 12 heures en moyenne.Par contre, il faut savoir que les soirées seront plutôt fraîches. Étant donné le climat tropical de cette île paradisiaque, il faut s'attendre à des précipitations en fin d'après-midi ou la nuit. Nous pouvons prendre l'exemple de juin où il est possible d'avoir entre 4 et 9 jours de pluie avec un volume de 124 mm. Pour le mois de juillet, la température moyenne est de 27° avec une pluviométrie à 80 mm sur 4 jours. Or, nous citerons qu’août est le mois le plus sec de l'année. Vous aurez en moyenne 59 mm de précipitations sur une période approximative de 3 jours. C'est aussi un mois où la température avoisine les 26° en journée.