Que Faire à Bali : top 5 des Must-Do

À Bali, la danse est ancrée dans la culture. Les locaux dansent en offrande, en vénération ou simplement pour s’exprimer et raconter des histoires merveilleuses.La danse de feu et de transe, ou Kekak, se produit à Ubud, Peliatan et Catur Eka Budi. Il s’agit d’une danse sacrée qui conte une histoire, celle de Ramayana. Plus de 50 Balinais vêtus d’habits traditionnels dansent et chantent autour d’un feu de bambous. Ce spectacle est très spécial vu qu’il n’y a pas vraiment de musicalité. L’histoire se comprend à travers les gestes et bruits particuliers que ces hommes font et émettent : la mise en scène est unique et vaut vraiment le détour.Legong de Mahabharata est accompagné d’un orchestre avec un Gong géant, des tambours et des cymbales. Une chanteuse vous racontera l’histoire de Rama et Sita accompagnée d’une danse et de scène de théâtre. Il s’agit d’un ballet contant une épopée de la mythologie hindoue. Les danseuses vous feront assurément voyager de par leur chorégraphie et costumes tout droit venus d’un autre monde. Le spectacle se passe à Pura Dalem et à Puri Saren, toutes deux à Ubud.La danse du Barong ou danse du Kriss est l’une des plus connues de toute l’Indonésie. Des millions de touristes se ruent pour voir ce spectacle mythique représentant l’essence et la nature du bien et du mal. Deux êtres s’y affrontent : Barong, le bien, et Rangda, le mal. Il s’agit là de démontrer l’équilibre entre le bien et le mal dans notre monde. Ni l’un ni l’autre ne sort vainqueur de ce duel, ils cohabitent continuellement en harmonie. Assister à ce spectacle de danse est un must do !