Tout savoir sur l'assurance voyage

Pour des vacances en solo, entre amis ou en famille, il est possible de souscrire à une assurance même le jour de votre départ.La majorité des assureurs proposent un service de paiement en ligne. Dès que le paiement est validé, vous recevez votre attestation sur votre boîte mail. Vous n'aurez donc qu'à la signer et la dater par la suite. Or, des imprévus de dernière minute peuvent advenir. Par exemple, vous pouvez avoir un problème avec le paiement en ligne. Si vous choisissez le paiement par chèque, un délai d'attente est à prévoir pour la réception. Ainsi, il est donc préférable de vous y prendre au moins une semaine à l'avance. Retenez qu'en faisant votre souscription avant la date de votre voyage, vos jours de couverture ne sont pas réduits. En effet, il est possible que la date où vous aurez validé votre assurance et la date de départ soient différentes.Si vous souhaitez souscrire à une assurance annulation, il faudra vous y prendre dans les 24 heures qui suivront la validation de votre réservation. Dans ce cas de figure, s'il y a un empêchement, vous pourrez avoir un remboursement pour la totalité des frais ou une grande majorité.