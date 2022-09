Assistance rapatriement "une petite prime, pour un maximum de prestations"

En mars 2020, nous avions un groupe sur les Etats Unis, un passager pris de convulsions fut hospitalisé en 1ère urgence à NYC HOSPITAL. Les médecins le prirent en charge très vite, son état ne faisant que de se dégrader au fil des heures. L'agence nous contacta pour nous informer qu'elle rapatriait le groupe en catastrophe, car la COVID se propageait à toute allure et entrainait des fermetures de frontières à l'instar des Etats Unis... L'assiteur nous avait alerté auparavant de la situation délicate de ce voyageur et de son épouse qui l'accompagnait. Sa santé se dégrada de plus en plus et il dut être intubé. Entre-temps, le diagnostic était tombé : COVID !

Il resta 3 semaines sous respirateur, puis 2 semaines en convalescence, sa femme ne le revu que 3 semaines plus tard, elle était confinée à l'hôtel...

Une fois revenu à lui, il eut cette phrase, « je me suis endormi en hiver et je me suis réveillé au printemps... » Les passagers ne purent rentrer en France que mi mai.

Le coût de ce sinistre fut très élevé : plus de 450 000 € pour les seuls frais médicaux, plus de 4500 € en frais de prolongation de séjour, auxquels se sont ajoutés les frais annexes de téléphone, taxi, repas… pour plus de 2000 €.

Tous les plafonds du contrat qui avait été souscrit furent littéralement « explosés », au point qu’il a fallut également saisir en complément l'assisteur de la CB du voyageur et sa mutuelle pour les frais de santé !



Malgré tout, cela ne fut pas suffisant, les voyageurs durent prendre à leur charge environ 15 000 € de frais divers : mais il était vivant et fut bien soigné.



Les contrats d'assurance voyage pour les Etats Unis, le Canada, le Japon, Australie, voir les pays du Golf, sont bien souvent insuffisants en montants de garanties pour faire face à un sinistre d'ampleur. Il convient de bien vérifier leurs plafonds en frais médicaux au moment de la souscription.