Allianz Partners lance l'appli mobile allyz

"Notre solution allyz est vraiment la première du genre, offrant une suite de services, et nous sommes convaincus que son lancement permettra à nos partenaires de renforcer et d'approfondir les relations avec leurs clients. Grâce à cette solution digitale, les clients peuvent maitriser et profiter de leur expérience de voyage et avoir l'esprit tranquille en sachant qu'Allianz Partners est toujours à leurs côtés, à portée de clic."

Par ailleurs, les clients d'allyz bénéficieront de six mois d'accès gratuit à, une solution numérique qui propose des services de cybersécurité tels que le VPN privé, la navigation sécurisée, le contrôle parental, l'antivirus et la protection de l'identité en ligneLe développement technique, y compris le design UI et UX de pointe, a été piloté parSimplesurance, société acquise par Allianz en 2022.L'application allyz est dotée d'Amadeus Hey !, la plateforme de services aux voyageurs d'Amadeus. Tomas Kunzmann CEO d'Allianz Partners précise dans le communiqué de presse :