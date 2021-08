Avec Allyz, Allianz Partners devient un véritable compagnon de voyage

Allyz fonctionne selon un modèle d’adhésion gratuit, avec la possibilité d’accéder à différentes fonctionnalités premium payantes, selon la formule choisie.



Concrètement les utilisateurs de la plateforme vont trouver un " explorateur de destinations ", dans lequel il sera possible de découvrir des itinéraires et expériences sur le lieu de voyage, ou obtenir des informations liées au Covid.



Dans le "Portefeuille voyageur", la personne pourrait y stocker les informations relatives au séjour, ajouter des réservations de vol et recevoir des mises à jour concernant le voyage.



Ce n'est pas tout, car les solutions pour s'assurer durant les vacances seront accessibles, tout comme des informations actualisées en temps réel concernant la sécurité ou encore l'indemnisation en en cas de retard de vol.



En cas de problème, l’accès digital aux services de télésanté, tels que l’outil « Symptom Cheker », et le tchat en ligne avec un médecin, ainsi que de la téléconsultation et du téléconseil médical seront possible directement depuis Allyz.



Pour finir une assistance est disponible 24h/24 et 7j/7.



La conception de l'outil a été possible grâce à des partenariats avec différents acteurs du tourisme comme PriorityPass, Sitata, Flightright et, Amadeus.



" L'objectif d’Allianz Partners est de s’imposer, dans nos secteurs d’activité, comme le partenaire incontournable des consommateurs en quête de sérénité.



Nous sommes impatients de lancer des offres similaires dans les domaines de la santé, de la mobilité et de la protection à domicile ", explique Sirma Boshnakova, P-DG d’Allianz Partners.