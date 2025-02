Assurances Voyages et Cartes Bancaires …

Avez-vous déjà eu besoin de faire fonctionner l’assurance voyage de votre carte bancaire ? Ceux qui en ont déjà eu l’expérience savent que cela peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête : garanties limitées, plafonds faibles, exclusions inattendues, démarches fastidieuses…



Parmi les voyageurs, nombreux sont encore ceux qui ne souscrivent pas d’assurance voyage, pensant, à tort, être bien couverts avec leur carte bancaire.



Nous sommes souvent très peu renseignés sur les garanties exactes que nous proposent nos assurances CB et malheureusement, les assurances fournies par les cartes de crédit, bien qu'utiles pour certains imprévus, restent souvent insuffisantes.

Les limites des assurances CB : Un couple avait pour rêve de faire un safari. Vous leur préparez donc un séjour qui promet d’être merveilleux : 10 jours en Tanzanie. Au moment de régler le voyage, vous leur proposez de souscrire une assurance, mais ils déclinent, convaincus que leur carte bancaire les protège suffisamment.



Si le couple annule, il ne sera couvert qu’à hauteur de 5 000 € maximum par porteur de carte et année civile (avec une carte gold), alors qu’avec une assurance voyage spécifique, la couverture peut aller jusqu’à 20 000 € pour une annulation en motifs « toutes causes justifiées ».



Et en cas d’hospitalisation de l’un des voyageurs durant le séjour, l’hôpital pourrait demander une caution sur la CB pour couvrir les frais médicaux, alors qu’avec une assurance voyage, la prise en charge est faite directement par l’assureur, sans caution.



Qu’apporte une Assurance Voyage spécifique : • Une couverture frais médicaux pouvant aller jusqu’à 500 000€.

• Le remboursement des prestations non-utilisées dans le cadre du retour anticipé.

• Une assistance sans avance de frais.

• Des plafonds plus élevés en cas d’annulation, de perte/vol/destruction/retard des bagages, ect.



En somme, un voyage qui promet d’être magique, peut rapidement se transformer en un très mauvais souvenir si l’on ne bénéficie pas d’une couverture adaptée. L’offre des assurances voyages spécifiques permet de s’adapter à tous types de voyages, offrant ainsi une véritable tranquillité d’esprit aux voyageurs, même en cas d’imprévus.

