Assurance Risque Opération : Monty Python sacré Graal

Pour bien comprendre comment fonctionne une assurance Risque Opération pour couvrir un cas de force majeure , comme une catastrophe naturelle, une grève ou la faillite d'un prestataire, voyons l'aventure cocasse qui est arrivé à l'un des Monty Python lors de l'éruption de l'Eyjafjöll.



John Cleese, se trouvait dans la capitale norvégienne pour participer à un talk-show quand le volcan Eyjafjöll est entré en éruption. A mesure que le nuage de cendres se déployait dans les airs, les aéroports d'Europe du Nord ont fermé les uns après les autres. Visiblement désireux de rallier Londres dans les plus brefs délais, l'acteur s'est alors tourné vers des moyens de transports alternatifs, comme le bateau et le train, mais tous ont été pris d'assaut et aucune place n'était disponible.



Embarqué malgré lui dans un scénario digne des plus grands films catastrophe américains, la légende de l'humour britannique ne tarde pas à trouver une réplique à la hauteur de sa réputation. "C'est à ce moment là que mon extraordinaire assistant a jugé que le plus simple serait encore de prendre un taxi" , raconte l'acteur à la télévision norvégienne TV 2. Le comédien saute dans un taxi pour une traversée de l'Europe en quatre roues. Parti peu après 8 heures vendredi matin, il prend soin de se faire accompagner par trois chauffeurs, qui se relaieront au volant tout au long de cette course inhabituelle.

Selon lui, le montant de la course s'élèvera à plus de 30 000 couronnes (3 800 euros) pour 1 500 kilomètres.



Alors que cars et trains ont rapidement fait le plein après l'annulation de la plupart des vols en Europe du Nord, de nombreux voyageurs bloqués en Scandinavie se tournent vers les taxis, même pour des grandes distances, comme un Oslo-Paris commandé par un client dans la capitale norvégienne. La principale compagnie de taxis à Stockholm fixe à 7 260 couronnes suédoises (environ 750 euros) le prix d'un trajet vers Oslo et à 9 000 couronnes (950 euros) une course pour Copenhague.



Si ce type de comportement porte à sourire, l'addition fut salée pour les opérateurs de voyages individuels ou groupes.

L'hébergement des clients bloqués sur place ainsi que et les frais annexes qui en découlent, le rebooking sur des vols pour le retour ou encore le remboursement des annulations en fit vaciller plus d'un.

Il fut demandé aux assureurs de trouver une solution, le challenge était de concevoir une garantie permettant aux voyagistes d’être indemnisés des frais supplémentaires permettant d’aller ou de revenir à destination, ou en cas extrême de couvrir les pertes pécuniaires résultant d’une annulation contrainte et forcée.