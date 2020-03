Annulation sans frais coronavirus : "un sentiment subjectif de peur n'est pas suffisant" selon la MTV

Dans un communiqué de presse, le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV) a livré ses recommandations en matière de demande d'annulation de voyage, face à l'épidémie de coronavirus.



Dans ce contexte la MTV souhaite attirer l'attention sur les « demandes d’annulation émises par des voyageurs inquiets de l’insécurité dont pourrait pâtir leur séjour ».



Et la communication du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères préconisant « de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible » a remis sur le devant la scène cette problématique.