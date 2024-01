Cyclone Réunion, Ile Maurice : le client peut-il annuler son voyage ?

TourMaG - Pour les clients sur le départ, le client peut-il annuler un séjour dans un hôtel qui "fonctionne", mais dont la plage aurait été impactée par le cyclone. Cela peut-être notamment le cas sur l'Ile Maurice, où l'essentiel des voyages sont des séjours en hôtel.



Emmanuelle Llop : Là aussi, tout est question de bon sens, de part et d’autre : s’agissant de l’Ile Maurice, on sait que de nombreux forfaits concernent les hôtels avec des plages exceptionnelles qui font partie du « »package ».



Si la plage est ravagée, les agences de voyages et les tour-opérateurs vont certainement reconsidérer les départs de leurs clients, par arrangement. Mais théoriquement, il est vrai que si les prestations contractuelles sont possibles (vol + hôtel), l’annulation par le client reste discutable, et donc, des frais d'annulation pourraient être demandées .



TourMaG - Si le passage du cyclone Belal entraîne des modifications, le client peut-il annuler ?



Emmanuelle Llop : Oui si les changements impactent clairement les prestations prévues au contrat, l’annulation par le client sera alors fondée sur les CEI, qui lui donnent droit à un remboursement sans frais (sous 14 jours).