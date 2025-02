Nous savons gagner du temps et aussi répondre aux compagnies qui essaient de jouer la montre et prétextent des circonstances exceptionnelles, comme la météo, sans aucune preuve. Effectivement, c'est du travail. Nous devons demander aux clients une procuration, leur papier d'identité, leur RIB... Il faut échanger des formulaires en anglais... C'est un travail assez fastidieux. Mais les équipes sont formées sur ce sujet et désormais aguerries. Nous avons fait appel à des avocats pour comprendre toutes les subtilités du règlement européen sur les passagers aériens Nous savons gagner du temps et aussi répondre aux compagnies qui essaient de jouer la montre et prétextent des circonstances exceptionnelles, comme la météo, sans aucune preuve.

Nous ne faisons rien payer aux clients, et nous ne prenons aucune commission, car cela fait partie, selon moi, du service que doit apporter une agence de voyages physique à ses clients.



C'est un véritable service, et c'est là où les agences de voyages doivent se distinguer des pure players et des OTA. Evidemment pour un réseau de plusieurs centaines d'agences, cela peut être compliqué à mettre en place. Mais pour notre mini-réseau de 4 points de vente, cela représente un à deux dossiers par mois.



Le résultat, c'est que, les clients bien souvent, nous écrivent de très bons avis sur Google, ou conseillent notre agences à leur réseau de connaissance. Nous bénéficions d'un bouche-à-oreille positif.