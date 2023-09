JetBlue stoppe ses vols vers Cuba

"tout voyageur qui a séjourné à Cuba est désormais soumis à un visa pour entrer aux États-Unis, quelle que soit sa provenance (Cuba ou pays tiers).



Ainsi, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 et qui désirent se rendre aux États-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa auprès d’un consulat américain."

Jetblue a lancé fin juin un vol entre New York et Paris Charles de Gaulle. La compagnie a également l'ambition de lancer une liaison entre Paris et Boston. Le principal hub de la compagnie est basé à l'aéroport international John-F.-Kennedy de New York.Concernant les règles de voyages à Cuba depuis la France, il est important de rappelerq que