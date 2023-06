JetBlue : "Nous cassons les codes et ouvrons un nouveau marché !" 🔑

TourMaG.com - Vous arrivez donc sur un segment en redéfinissant le marché. Par le passé, les compagnies à bas coût ont eu d'extrêmes difficultés et connu des faillites. Qu'avez-vous tiré de ces expériences ?



Jayne O'Brien : Nous ne sommes pas une low cost, au sens traditionnel du marché.



Nous avons un produit avec une valeur ajoutée très importante, par rapport à une low cost. C'est un secteur que nous connaissons très bien, mais aujourd'hui, notre force est notre expérience en cabine, tout en affichant des prix attractifs.



Il y a quelques mois, nous avons lancé la ligne entre New York et Londres, donc nous savons que les retours sont très positifs et que nous avons un produit différent.



Les gens se rendent compte qu'ils ne volent pas du tout sur une low cost et que l'expérience est supérieure à celle d'autres compagnies standards sur cette route.



Quand nous arrivons sur un marché grâce à notre produit et nos prix attractifs, nous cassons les codes et augmentons les standards des autres compagnies.



Nous ouvrons un nouveau type de marché et faisons évoluer l'offre des autres transporteurs, c'est le JetBlue effect.