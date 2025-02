USA - Porto Rico : un combiné aux multiples nuances

Des vestiges de la Couronne britannique de la nouvelle Angleterre, on passe à ceux de la Couronne espagnole dont Porto Rico, où arriva Christophe Colomb en 1493, fut un joyau.



La balade dans le vieux San Juan, avec son héritage espagnol, ses fortifications et ses façades multicolores est incontournable.



Palais ou encore ancien couvent carmélite, vieux de plusieurs centaines d’années ont été réhabilités en beaux hôtels de charme que nous avons pu visiter.



Porto Rico c’est aussi une population accueillante, une scène artistique dynamique, de nombreux musées, galeries et peintures murales.



C'est également le berceau de nombreux genres musicaux, tel que la salsa, la bomba, la plena et le reggaeton.



Une destination culinaire diversifiée aussi avec plus de 5 000 restaurants, cafés et bars offrant une expérience gastronomique très intéressante.



Ici, nous sommes dans la capitale mondiale du rhum et de la piña colada, inventée par Ramon Monchito Marrero, barman de l’hôtel Hilton de San Juan et qui voulait mixer en une seule boisson toutes les saveurs de son pays.



Quand vient le soir et notamment aux alentours de La Placita de Santurce, l’ambiance devient folle.



La musique sort de partout, des bars, des restaurants, des boutiques. Vieilles dames en costume, touristes, habitants dansent dans les rues au son des orchestres ou des sonos.



On se grise rapidement non seulement de rhum, mais d’une ambiance festive impressionnante et qui semble bien contrôlée et encadrée (les bars ferment à 02h00) par une police discrète.



Voilà donc un combiné américain réussi, réunissant dans un même pays deux destinations, et mille ambiances différentes, et qui selon l’avis unanime des participants à ce voyage gagnent à être mieux connues et promues.