Roadshow Brand USA : l’Amérique invite l’Europe à l’aventure

Aprèsen Espagne, Italie, Suisse et Allemagne, le roadshow a poursuivi sa route aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande et en France, avec une escale à Paris leétaient représentés : Discover Flagstaff, Grapevine – Texas, Illinois Office of Tourism, Miami CVB, Travel Texas, Visit California, Visit Pasadena, Visit Salt Lake et Visit Springfield -MO, aux côtés de United Airlines et de Brand USA.Ensemble, ils ont présenté aux professionnels du secteur les nombreusess, des grands parcs nationaux aux villes emblématiques.ont rythmé cette journée parisienne :, réunissant 14 product managers des principaux tour-opérateurs français., organisé au Dancing de La Coupole, où plus de 170 agents de voyages et spécialistes des États-Unis ont été formés aux destinations présentes. L’événement a également accueilli des représentants de l’Ambassade des États-Unis et du consulat.