États-Unis en 2025 : découvrez 7 grandes nouveautés qui vous attendent

L’année 2025 sera également marquée par des événements commémoratifs en lien avec l’histoire des États-Unis. À Philadelphie, des festivités autour de l’America250 célébreront les premières étapes de la guerre d’indépendance, avec des événements à Independence Hall et autour de la Liberty Bell.



Dans le Massachusetts, le parc national historique des Minute Man marquera les batailles de Lexington et Concord du 19 avril 1775. À Boston, la bataille de Bunker Hill, qui s’est tenue en juin 1775, sera commémorée avec des visites spéciales et des programmes éducatifs.



La légendaire Route 66, surnommée la "Mother Road", commencera à fêter ses 100 ans, reliant Chicago à Los Angeles sur près de 4 000 km. Ce voyage, à travers huit États, invite à découvrir l’Amérique authentique grâce à ses motels historiques et attractions emblématiques. Un road trip idéal pour explorer l’histoire et les paysages spectaculaires des États-Unis.



Avec ces célébrations, l’année 2025 s’annonce comme un moment clé pour voyager aux États-Unis et découvrir les multiples facettes de leur riche patrimoine.