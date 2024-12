Brand USA dévoile son nouveau conseil d'administration

Mes priorités s'alignent avec la mission de Brand USA, qui est d'accueillir le monde aux États-Unis et de générer un développement économique supplémentaire

Nous voulons que la communauté mondiale sache que les États-Unis sont un pays accueillant, et nous mettons l'accent sur tout ce qui facilite les voyages, en les rendant sûrs et accessibles pour les visiteurs. Je travaillerai avec l'équipe formidable de Brand USA pour se concentrer sur les opportunités de croissance liées aux réunions internationales, à la reprise du marché asiatique et aux régions du monde qui n'ont pas encore été suffisamment mises en avant. La diversité de notre marketing est essentielle sur le plan compétitif, car nous visons à présenter les États-Unis comme une destination ouverte à tous, avec une large attractivité

Alors que nous passons de la reprise de la fréquentation internationale à la croissance et à de nouveaux records, nous avons la chance de travailler aux côtés de ce conseil talentueux, y compris de la nouvelle équipe de dirigeants et d'administrateurs dirigée par le président du conseil Elliott Ferguson, pour faire avancer le travail essentiel de la promotion des États-Unis auprès des publics mondiaux du tourisme, tout en ayant un impact positif sur l'économie de notre pays et en soutenant les emplois

, prendra lapour une durée d’un an. Ferguson, qui fait partie du conseil depuis 2022, a précédemment occupé le poste de trésorier de l'organisation. À ses côtés, Lauren Bailey , assumera la vice-présidence, tandis que, compléteront cette nouvelle équipe dirigeante.Leest composé de, nommés par le Secrétaire au Commerce des États-Unis en consultation avec le Département d'État et le Département de la Sécurité intérieure. Les administrateurs représentent divers secteurs du tourisme et peuvent servir un maximum de deux mandats consécutifs de trois ans. Parmi les membres récemmentfigurentLesincluent, ce dernier occupant un poste intérimaire pour combler le mandat restant de Don Moore.Ce renouvellement du conseil intervient dans un contexte où Brand USA poursuit la mise en œuvre de la. Cette stratégie vise à attirer 90 millions de visiteurs étrangers d'ici 2027, avec l'ambition de dépasser cet objectif dès 2026.L'agence exprime également sa, dont le leadership a joué un rôle clé dans le développement de la mission de Brand USA.», a déclaré. «. »», a déclaré Fred Dixon