CEO Summit by Brand USA : les Etats-Unis, une destination multiple !

a souligné plusieurs éléments clés qui font de Portland “”. Portland se distingue par son riche patrimoine culturel et artistique, avec des attractions majeures telles que le, qui s'agrandit avec le. La ville est également connue pour sa scène culinaire dynamique, sa culture de la bière artisanale et ses, tels que le Winter Lights Festival et le Waterfront Blues Festival.Un des points forts de Portland réside dans son accessibilité et son caractère «», ce qui en fait une, une caractéristique appréciée des visiteurs européens. La ville dispose également d'un excellent réseau de transports publics, avec des tramways, des trains légers et des bus qui permettent de se déplacer aisément. Portland combine un, offrant ainsi des expériences variées comme des randonnées dans le Washington Park ou des visites des jardins japonais, tous situés à quelques minutes du centre-ville.Laest un autre élément central de la stratégie de Portland, avec des initiatives telles que, qui limite l'expansion urbaine et préserve les terres agricoles environnantes, essentielles à la scène culinaire locale. De plus, Portland est proche de la région viticole de l'Oregon, reconnue pour ses Pinot Noirs.En termes de stratégie marketing, Travel Portland met l'accent sur “”, ciblant les voyageurs européens à la recherche d'une alternative aux grandes villes américaines plus connues. Lafacilite l'accès à la ville, renforçant son attrait pour les visiteurs internationaux en quête d'une combinaison de nature et de culture urbaine.