Près de 17 millions d'Européens devraient visiter les Etats-Unis en 2025

En soirée, les participants se retrouveront au musée V&A et dans l'emblématique Sky Garden de Londres, avec un dîner privé au Two Temple Place. Ils auront également la possibilité d’assister aux meilleures comédies musicales de Broadway dans les théâtres du West End de Londres.Parallèlement à la Travel Week, leaccueille, facilitant ainsi plus de 1 300 rendez-vous individuels préprogrammés pour échanger sur les nouveautés américaines et préparer l’année 2025.Lequi en est à sa quatrième édition, rassemble quant à lui, un nombre record (72) d'experts en marketing et de leaders de l’industrie américains, ajoute un communiqué de presse.Pour compléter ces rendez-vous, une série de conférences sera organisée. Parmi les temps forts du programme, citons une discussion surdans la société actuelle avec Hrishikesh Hirway, créateur de Song Exploder ; une session suravec Sophie Morgan, présentatrice de télévision britannique et défenseur des personnes handicapées – elle-même paraplégique ; plus une discussionavec Dunk Barnes, de la série documentaire «» diffusée sur la BBC, et bien d'autres conférences.