Fred Dixon nommé Président et CEO de Brand USA

Nous sommes ravis d'accueillir Fred en tant que prochain CEO de Brand USA

Je suis reconnaissant d'avoir été Président et CEO de Brand USA et je sais que l'avenir de l'entreprise sera entre de bonnes mains avec Fred aux commandes, avec le soutien de l'équipe dévouée et son conseil d'administration

Je travaillerai en étroite collaboration avec Fred et notre conseil d'administration, pour assurer une transition en douceur des responsabilités

Je suis incroyablement honoré et enthousiaste à l'idée de devenir le prochain Président et CEO de Brand USA

Les États-Unis sont l'une des premières destinations touristiques au monde et continueront d'attirer ainsi que d’enchanter les visiteurs du monde entier, et nous sommes bien placés pour assurer notre croissance et notre réussite futures. Je tiens à remercier Chris pour ses nombreuses années de leadership et pour son amitié. Je me réjouis de rejoindre cette équipe et de travailler avec l'ensemble du secteur pour nous propulser vers l’avant.

