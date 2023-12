Le tourisme à New York génère 74 milliards de dollars

New York City resteLa ville opère le système aéroportuaire le plus fréquenté au monde, avec plus de 2 900 vols hebdomadaires atterrissant à l'aéroport.La fréquentation du métro de la ville de New York City a continué à se redresser, atteignant un, ce qui représente la plus forte fréquentation du week-end depuis 2019.et a été la ville hôtelière la plus performante des États-Unis au quatrième trimestre 2023.En 2026, les États-Unis célébreront leun événement que la ville de New York City marquera en commémorant son rôle de première capitale du pays, de berceau du gouvernement américain, et comme le lieu où la Déclaration des droits a été rédigée.Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 , la FIFA a désigné New York/New Jersey comme l'une des villes hôtes. Des informations supplémentaires, notamment sur les matchs prévus dans la région, seront divulguées dans les semaines à venir.New York City s'apprête à accueillir environ