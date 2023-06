New York City Tourism + Conventions se réorganise

Cette nouvelle organisation nous permet de développer davantage les marchés tourisme de loisirs au niveau international et de nous concentrer par ailleurs sur le tourisme national et à thèmes (LGBTQ+, luxe…)

», a déclaré Fred Dixon, Président-directeur général de NYC Tourism + Conventions. ..NYC Tourism + Conventions s’est également récemment renforcé dans le secteur du MICE .. en Amérique latine,Ce travail déjà engagé sera mené par la société, basé à São Paulo, qui accompagne actuellement la ville de New York City pour le développement du tourisme et de la promotion de la destination et de la communication pour les marchés du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, du Chili, du Pérou et de l'Uruguay.En 2022,et devrait en attirerLes voyageurs internationaux représentent 50% de toutes les dépenses des visiteurs au cours d'une année normale.