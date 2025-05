New-York City en roadshow à Versailles et Bordeaux

le marché français joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme vers New York City

Ce roadshow est une opportunité unique pour les professionnels du tourisme de découvrir les dernières nouveautés de la ville et d’explorer les expériences incontournables qu’elle propose aujourd’hui

Leorganisé par New York City Tourism + Conventions permettra aux agents de voyages, chefs de produit et autres professionnels du secteur en France de rencontrer une. Ces derniers interviendront à Versailles le mercredi 21 mai, puis à Bordeaux le jeudi 22 mai, de 18h30 à 22h30.Cette mission s’inscrit dans une stratégie de, souligne que «». Il ajoute : «».La délégation réunit des représentants de. Parmi les participants, on retrouve le Rockefeller Center, l’Empire State Building Observatory, SUMMIT One Vanderbilt et Hudson Yard. Le domaine des arts et du divertissement est représenté par le Whitney Museum of American Art, Mercer Labs Museum of Art and Technology, Broadway Inbound et Disney on Broadway. Le secteur hôtelier est représenté par l’Hotel Beacon. Du côté aérien, JetBlue participera à l’événement de Versailles, tandis qu’Air France sera présent à Bordeaux.L’objectif est d’encourager la commercialisation de séjours à New York City et de présenter les dernières offres disponibles à travers les. Les inscriptions sont ouvertes aux professionnels du tourisme souhaitant assister à l’une des deux dates.