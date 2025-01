New York City a attiré 64,3 millions de visiteurs en 2024

Nous sommes prêts à dépasser les niveaux d’avant la pandémie et à renforcer notre position en tant que destination touristique mondiale de premier plan.

Forte de sa reprise en 2024, New York City anticipe une nouvelle hausse de la fréquentation touristique en 2025, avec une prévision de 67,1 millions de visiteurs. La ville mise sur le retour complet des marchés internationaux, qui devraient représenter une part significative de cette croissance.a souligné l’importance d’une telle dynamique : «En 2025, New York continuera de mettre en avant ses grands événements culturels, artistiques et sportifs pour séduire un public toujours plus large. De nouvelles initiatives, telles que des partenariats avec des acteurs locaux et des campagnes de promotion ciblées à l’international, visent à maintenir l’élan de croissance observé cette année. De plus, le développement, notamment dans les quartiers moins visités, permettra de mieux répartir l’afflux de touristes et d’enrichir leur expérience. Avec ces actions, la ville entend solidifier durablement son attractivité et