"Napoléon, l'Épopée Immersive" arrive à Bordeaux

Les visiteurs sont invités à, depuis ses victoires militaires jusqu’à son exil à Sainte-Hélène. La séquence d’ouverture se déroule à Longwood en 1817, dans la dernière demeure de l’Empereur. Le spectateur, en immersion complète , n’est plus simple observateur, mais acteur d’un parcours à travers les événements et les symboles du Premier Empire.Cette expérience collective se fait par groupe de dix personnes, chacune équipée de son propre dispositif de réalité virtuelle.. L’objectif est de rendre ce format culturel à la fois accessible, pédagogique et engageant.Le dispositif est, de 10 h à 19 h, sur le Quai de Bacalan à Bordeaux, accessible via la ligne B du tramway (arrêt Les Hangars). Les tarifs varient selon les jours : en semaine, le plein tarif est de 20 €, le tarif réduit à 16 € pour les enfants de 8 à 15 ans, et un pack famille est proposé à 60 €. Le week-end et les jours fériés, les tarifs sont respectivement de 22 €, 18 € et 72 €. Un tarif spécifique de 13 € est également appliqué aux groupes scolaires à partir de 10 élèves. Les réservations sont possibles en ligne ou sur place.